Газу вистачить, щоб забезпечити Україну теплом – Вітренко

Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко запевняє, що запасів газу в Україні більш ніж достатньо для задоволення потреб населення. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«У нас зараз в підземках майже 9,5 млрд куб. метрів газу. Цього предостатньо для того, щоб забезпечити потреби українців в газі, в теплі», – сказав він.

За його словами, наразі немає проблем із забезпечення населення газом, проблеми є тільки з інфраструктурою, яку навмисно руйнують окупанти.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «Укргазвидобування» продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які розташовані на лінії зіткнення, і там, де відбуваються бойові дії.

Окрім того, продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі.

Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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