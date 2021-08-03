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    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)

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    Броньовик &laquo;Дозор-Б&raquo; з вогнеметною системою &laquo;Спека&raquo; - Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)

    Броньовик «Дозор-Б» з вогнеметною системою «Спека»

    Фото: Defense Express

    Для вітчизняного броньованого автомобіля «Дозор-Б» розробили вогнеметну систему «Спека»

    В Україні розробили першу вітчизняну легку вогнеметну систему на базі броньованого автомобіля «Дозор-Б». Розробкою займалися підприємства концерну «Укроборонпром». Про це повідомляє видання Defense Express.

    Новинку назвали «Спека». За словами розробників, серед переваг системи – висока мобільність, непомітність для ворога, спроможність швидко проводити вогонь у відповідь і оперативно міняти місце знаходження, уникаючи загрози ворожих ударів.

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    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)
    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)
    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)
    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)

    «Дозор» із системою «Спека» ззовні важко відрізнити від звичайного броньовика. Проте він отримав дійсно новий функціонал і перетворився на легку РСЗВ – в його кузові знаходиться система з 10 термобаричними снарядами, розміщеними у направляючих. При потребі пакет направляючих піднімається у бойове положення і розрахунок здійснює пуск.

    Максимальна дальність пуску – сім кілометрів.

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    Теги: зброя Укроборонпром озброєння Дозор-Б
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    Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)