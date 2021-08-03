Вбивча «Спека»: в Україні створили вогнеметний автомобіль (фото)

Для вітчизняного броньованого автомобіля «Дозор-Б» розробили вогнеметну систему «Спека»

В Україні розробили першу вітчизняну легку вогнеметну систему на базі броньованого автомобіля «Дозор-Б». Розробкою займалися підприємства концерну «Укроборонпром». Про це повідомляє видання Defense Express.

Новинку назвали «Спека». За словами розробників, серед переваг системи – висока мобільність, непомітність для ворога, спроможність швидко проводити вогонь у відповідь і оперативно міняти місце знаходження, уникаючи загрози ворожих ударів.

«Дозор» із системою «Спека» ззовні важко відрізнити від звичайного броньовика. Проте він отримав дійсно новий функціонал і перетворився на легку РСЗВ – в його кузові знаходиться система з 10 термобаричними снарядами, розміщеними у направляючих. При потребі пакет направляючих піднімається у бойове положення і розрахунок здійснює пуск.

Максимальна дальність пуску – сім кілометрів.