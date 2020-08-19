Експеримент в Німеччині: людям будуть роздавати гроші просто так



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Під час дослідження, що триватиме три роки, виплату отримуватимуть 120 осіб, незалежно від того, чи є у них джерела доходу

Дослідники хочуть з'ясувати, чи зможе безумовний базовий дохід оздоровити суспільство і зробити його щасливішим

У Німеччині дослідники в якості експерименту будуть видавати групі людей щомісяця по 1433 євро, щоб з'ясувати, чи працює схема безумовного базового доходу. Про це пише DPA.

Зазначається, що під час дослідження виплату отримуватимуть 120 осіб, незалежно від того, чи є у них джерела доходу.

«Контролювати витрати учасників експерименту не будуть - фахівці лише почнуть відстежувати зміни в їх поведінці. Для порівняння дослідники будуть також спостерігати за іншою групою з 1380 осіб, яким гроші видаватися не будуть», - йдеться у повідомленні.

Експеримент триватиме три роки, його реалізує Німецький інститут економічних досліджень спільно з асоціацією «Мій базовий дохід» та дослідниками інституту Макса Планка і Кельнського університету.

Дослідження покликане переконати скептично настроєних німецьких політиків у тому, що значні витрати держави окупляться оздоровленням суспільства.

Проект фінансується за рахунок приватних пожертвувань.

До слова, ідея базового доходу, що повинен оздоровити суспільство вже майже втілена у Фінляндії. Починаючи з 2017 року жителям країни щомісячно виплачують суму, еквівалентну $900. Вона замінить частину пільг, але виплачуватиметься всім громадянам.