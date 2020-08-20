У Лукашенка порахували збитки від протестів у Білорусі



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У Білорусі вже 11 днів тривають масові протести

Відтермінований збиток «обчислюється мільярдами»

Помічник президента Білорусі з питань фінансово-кредитної системи Валерій Бєльський заявив, що збиток від протестів зараз становить не менше $500 млн.

Про це повідомляє БТ.

«Стало відомо, що збитки від протестів у Білорусі вже склали не менше $500 млн. А відтермінований збиток обчислюється мільярдами», – заявив Бєльський.

Він наголосив, що під час демонстрацій і страйків були «порушені підвалини створюваної роками системи зарубіжного кредитування і постраждала інвестиційна привабливість країни».

Бєльський також зазначив, що більшість приватних підприємств «продовжує працювати, зміцнюючись на нових ринках», яких втратили конкуренти в період коронавірусу.

До слова, страйкарів білоруського держтелебачення замінили російськими пропагандистами.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.