Компанія «Укргазвидобування» насмішила мережу «переможним» звітом про те, як у неї все падає

Поки ціни на газ б’ють рекорди, Україна продовжує стрімко скорочувати власний видобуток

У січні-вересні поточного року державна компанія «Укргазвидобування» видобула 10,2 млрд куб. м газу. Падіння видобутку у порівнянні з аналогічним періодом становить 4,8% або понад 0,5 млрд куб. м. Проте показник падіння на 0,2% менше порівняно з аналогічним періодом 2020 року. Саме цим і похизувалася пресслужба компанії, чим спровокувала бурхливе експертне обговорення у соцмережі.

«Укргазвидобування» звітує у соцмережах

У вересні «Укргазвидобування» видобуто 1,12 млрд куб. м природного газу (мінус 2,69%, або 31 млн куб. м до показника аналогічного періоду минулого року). Компанія «Укргазвидобування» входить до складу НАК «Нафтогаз України».

Доцільно нагадати, що приватні газовидобувні компанії в цей же час нарощують видобуток – до кінця поточного року прогнозується історичний рекорд – буде видобуто 5 млрд куб м (в 2020 році – 4,9 млрд куб. м). Про це повідомив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

У 2020 році «Укргазвидобування» скоротило видобуток товарного газу на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м) порівняно з 2019 роком – до 13,4 млрд куб. м, а валовий видобуток на 5% – до 14,2 млрд куб м, тоді як до 2020 року вона, за планом, повинна була наростити видобуток до 20 млрд кубометрів, плюс приватні компанії мали б додати 7 млрд кубометрів.

Падіння газовидобутку відбувається на тлі катастрофічного зростання цін на газ.

Але «Нафтогаз провалив широко розрекламовану і затверджену в 2016 році «Стратегію«20/20» про збільшення видобутку природного газу державною компанією «Укргазвидобування» до 2020 року з 14,5 млрд до 20,1 млрд кубометрів. Зрив програми відбувся на тлі зростання цін на газ майже в 10 разів, тобто зібраних зі споживачів коштів було цілком достатньо для виконання державної програми.

«Стратегія 20/20» передбачала збільшення видобутку газу компанією «Укргазвидобування» до 15,2 млрд куб. м – в 2017 році, 16,5 млрд куб. м – в 2018 , 18,3 млрд куб. м – в 2019, 20,1 млрд куб. м – в 2020 році.

Світова практика показує, що річний видобуток повинен становити близько 4% захищених балансових запасів, а щорічний приріст розвіданих запасів повинен перевищувати річний видобуток приблизно вдвічі. Але в Україні ці співвідношення багато років поспіль порушувалися через відсутність належного фінансування геологорозвідувальних робіт. Цей рік не став винятком, адже запланований компанією «Укргазвидобування» цьогорічний приріст розвіданих запасів навіть не досягне до прогнозованих обсягів видобутку.

За даними «Укргазвидобування», з початку поточного року в результаті геологорозвідувальних робіт досягнуто приросту ресурсів газу на 9,2 млрд куб. м, запасів газу – на 3,6 млрд куб. м.

Доцільно нагадати, що Україна має величезний досвід в освоєнні родовищ. У 1970-ті було досягнуто піку видобутку – 75 млрд кубометрів на рік, який споживали всі радянські республіки. З року в рік обсяги скорочувалися, 2015-го вони впали до 19,2 млрд куб. м, з яких 14,5 млрд (75%) – видобуто державною компанією «Укргазвидобування».



Колись потужна геологічна служба залишила у спадок величезні масиви інформації про розвідані родовища – вивченість суходолу в плані родовищ вуглеводнів становить біля 90%, а шельфи Азовського та Чорного морів досліджені лише на 10%.

Але за роки незалежності майже повністю була зруйнована колись надзвичайно потужна геологічна служба. Тому досить довго функції Держгеонадр були зведені до проведення аукціонів та видачі дозволів на право видобутку та розвідки корисних копалин – доступ до родовищ отримували лише наближені до влади структури. Дуже часто вони й не планували видобувати газ: отримували ліцензії з метою подальшого перепродажу. Такі ліцензії називали «сплячими». Держбюджет нічого не отримував, зате чиновники добре «гріли руки». В цей же час найпотужніша державна компанія «Укргазвидобування» досить довго не могла отримати доступ до нових родовищ.

Корінний перелом намітився у 2019 році – тоді під тиском західних партнерів, які лобіювали залучення в Україну потужних видобувних компаній, влада змушена була запустити аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами через ProZorro. Єдиним критерієм перемоги стала ціна лоту, торги анонімні, процедуру погоджень значно спростили. Наприкінці 2019 року у Держгеонадра зайшла нова команда. І вже з початку 2020 року служба почала проводити аукціони і компанія «Укргазвидобування» почала отримувати спецдозволи, тому можна розрахувати, що найближчим часом нарешті припиниться падіння газовидобутку:

«Цього року «Нафтогаз» отримав спеціальні дозволи на нові перспективні площі, що збільшили наш ресурсний потенціал майже у 5 разів. У стислі терміни ми сформували проектні команди та розпочали роботу на цих активах. Загальна практика – від початку проектів до отримання першого газу потрібно не менше 2-3-х років на суходолі та 5-7 років на морі. Але ми намагаємося максимально скоротити ці терміни, зважаючи на важливість збільшення видобутку українського газу для країни», – зазначив Олександр Романюк, директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування».

Про досягнуті успіхи нині звітує «Укргазвидобування»: За даними «Укргазвидобування», за 9 місяців пробурили 36 нових свердловин, які були підключені до наземної інфраструктури.

Проведено 187 капітальних ремонтів свердловин; здійснено 458 колтюбінгових операції, 85 операцій з гідророзриву пласта; проведено 9 операцій з буріння бічних стовбурів. Станом на кінець вересня 2021 року обладнано системою дистанційного моніторингу 297 високодебітних свердловин. Проведено 2 123 геофізичних досліджень та інших робіт в свердловинах силами внутрішнього та зовнішніх підрядників, що на 16% більше запланованого.



