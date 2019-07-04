Конференція з реформ в Торонто: Завершення енергореформи є пріоритетом України на найближчі п’ять років



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2-4 липня в Торонто відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань реформ в Україні

Завершення реформи ринку газу та електроенергії – ключовий пріоритет в проведенні реформ в Україні на 2019-2023 роки.

Про це зазначається в «Принципах Торонто», які були представлені під час Третьої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить в Торонто.

«Завершити реформи ринку газу та електроенергії: скасувати державні субсидії в енергетичному секторі; започаткувати реформу вугільного ринку та зменшити споживання вугілля; запровадити конкуренцію в секторі теплопостачання; розвиток відновлюваних джерел енергії; покращити ефективне використання енергетичних ресурсів; захист уразливих споживачів; покращити ефективне управління та енергетичну незалежність. Запровадити ефективні програми енергоефективності у секторах виробництва, транспортування та споживання енергії, зокрема у житловому секторі», - зазначається в документі «Принципи Торонто», пише «Обозреватель».

«Принципи Торонто» - документ, що був підготовлений експертами громадянського суспільства, в якому надано оцінку перспектив проведення реформ в Україні впродовж 2019-2023 років.

Нагадаємо, 2-4 липня в Торонто відбувається щорічна Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. Проведення конференцій з питань реформ було започатковано урядом у 2017 році. Конференція виступає платформою, що об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.