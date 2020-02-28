Координатор проекту «Велике будівництво» Голик показав, які дороги відремонтують у 2020 році



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Юрій Голик поінформував, що будівництво траси Решетилівка - Дніпро, яка з'єднає Дніпро, Полтаву і Київ, буде завершено в 2021 році

Минулого року на траси Укравтодору було виділено близько 19 млрд грн. Цього року буде більше – 85 млрд, – радник

Координатор проекту «Велике будівництво» Юрій Голік оприлюднив у своєму Facebook знімки доріг України, що будуть відремонтовані і побудовані в поточному році зусиллями Укравтодору і місцевої влади. Дороги на картах позначені за точними координатами.

За словами радника, ці знімки дають можливість зрозуміти, які масштабні завдання поставлені перед країною, а саме перед самим Укравтодором і обласними адміністраціями. При цьому Голик зазначив, що і фінансування дорожніх робіт в 2020 році істотно збільшилася.

«Минулого року на траси Укравтодору було виділено близько 19 млрд грн. Цього буде більше - 85 млрд», – повідомив Голик.

Радник уточнив, що на знімках позначені траси від початку до кінця, і вони «не б'ються на шматки по 5 км і не робляться в стилі «50 км за 5 років».

«Ну, і доробити все розпочате, звичайно. Особливо коли «ми покладемо нижній шар, і нехай він пару років полежить, але в статистику ми це зарахували, причому два рази», - написав радник глави уряду.

Голик також приділив увагу дорогам, які знаходяться на балансах обласних адміністрацій: це дороги О і С (обласні та сільські). При цьому, за його даними, в пріоритеті дороги до опорних шкіл і лікарень, а ремонт «окремими ділянками по 123 метри» не затверджуватиметься.

Голик анонсував, що скоро з'явиться інтерактивна онлайн-карта ремонтованих доріг.

Раніше радник прем'єра відзначав, що будівництво траси Решетилівка - Дніпро, яка з'єднає Дніпро, Полтаву і Київ, буде завершено в 2021 році, а в поточному роботи на ній розпочнуться раніше через теплу погоду. Ця траса також є частиною проекту «Велике будівництво», ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.