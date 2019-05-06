Кожен п’ятий клієнт «Волиньгаз збуту» користується Особистим кабінетом

Кожен п’ятий клієнт «Волиньгаз збуту» користується Особистим кабінетомновини компаній
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Компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету
За три роки, відколи запроваджено сервіс Особистий кабінет на сайті 104.ua, темпи приросту його користувачів збільшуються. Упродовж 2018 року кількість реєстрацій в Особистому кабінеті зросла майже на 50%.
Користувачами Особистого кабінету на сайті 104.ua є 20% сімей, що користуються газом у Волинській області – це 52 тис. клієнтів «Волиньгаз збуту». Вони мають можливість контролювати споживання газу і стан особового рахунку в режимі онлайн. Крім того, Кабінет має низку інших корисних функцій, що дозволяють споживачам економити свій час, не витрачаючи його на відвідування Центрів обслуговування. Це онлайн-оплата, завантаження рахунку, перегляду історії оплат та споживання газу, можливість інтерактивного спілкування з фахівцями компанії.
Торік через Особистий кабінет в Україні опрацьовано понад 700 тис. звернень з питань щодо поставок газу клієнтів. Майже половина онлайн-консультацій – 50,48% стосувалися пільг та субсидій - 0,43 %, розрахунків за газ – боргів або переплат – 11,25 %, боргів або переплат – 3,79%, вирішували питання онлайн оплати- 34%. Менше всього споживачі цікавились незарахованими платежами – 0,06 %.
Враховуючи побажання самих споживачів, компанія постійно вдосконалює функціонал кабінету і додає канали онлайн-спілкування з клієнтами.
«З кожним роком ми поповнюємо дистанційні сервіси новими розробками, які дозволяють охопити якісним обслуговуванням ще більшу кількість клієнтів. Особистий кабінет – це найінформативніший канал для вирішення всіх газових питань. Його мобільна версія - додаток 104 Mobile зручний тим, що завжди під рукою. Окрім того, в ньому реалізована функція мультиакаунта, тобто через один мобільний пристрій можна керувати декількома особовими рахунками», - зазначив директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук.
Із останніх новинок клієнтських сервісів є чат-бот «7104ua» у месенджері Viber та мобільний додаток «104 Mobile Light» для користувачів iPhone. Майже готовий до виходу сервіс «104 Бізнес онлайн» для комерційних споживачів газу.