Кримський бізнес: журналісти розповіли про «схеми» крупного виробника холодильників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними ЗМІ, головний завод компанії UBC Group «Укснаб» до сих пір працює в Криму

Журналісти виявили незаконну торговельну діяльність в окупованому Криму компанії UBC Group - одного зі світових лідерів у виробництві холодильників.

Про це йдеться в матеріалі «Апострофа» «Гроші або санкції: як світові бренди купують кримське обладнання в обхід закону».

Згідно з розслідуванням, головний завод компанії «Укснаб» до сих пір працює в Криму, і один з виконавчих керівників UBC Group Євген Варва публічно заявляв, що закривати його ніхто не планує. Слід зазначити, що компанія акцентує увагу на міжнародну торгівлю, відповідно, її продукція йде не тільки в Росію.

До цього журналіст Сергій Іванов розповів в своїй статті про те, як UBC Group використовує фейкове підприємство в РФ, щоб реалізовувати свою продукцію, вироблену в Криму, за кордон. За його підрахунками, дохід від торгівлі кримським обладнанням обчислюється сотнями мільйонів гривень, причому велику кількість холодильників закуповують українські торгові марки. Він зробив припущення, що іноземні компанії розуміють, що обладнання вироблено на окупованій території, але вважають за краще ігнорувати цей факт, всупереч українським і європейським санкціям.

Слід також зауважити, що велика кількість компаній називають UBC монополістом на ринку, і цим можна пояснити їхню позицію. Однак в Україні ще працюють луцький «Модерн-Експо», харківський «Росс» і житомирська Juka, які також випускають холодильники.

«Ми маємо намір звернутися до європейських офісів виробників-партнерів UBC з проханням прокоментувати факти закупівель обладнання кримського виробництва. Ми обов'язково ознайомимо вас з їх відповідями», - наголошується в матеріалі.