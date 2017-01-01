Курс біткоїна встановив новий рекорд
- Сьогодні, 18:54
-
Розсилка
Криптовалюта біткоїн продовжує дорожчати
Курс біткоїна піднявся вище $12 тисяч
Курс біткоїна продовжує у вівторок, 5 грудня, перевищив позначку в $12 тисяч – під час торгів курс піднімався до $12032.
При цьому капіталізація ринку біткоїнів перевищила $200 млрд, свідчать дані Coinmarketcap.com.
Станом на 17:50, курс біткоїна становив $11 983, що на 4,8% вище за рівень попередньої сесії.
Як відомо, вартість біткоїна зросла з початку року більш ніж на 1000%, капіталізація ринку біткоїнів становить майже $193 млрд.
Минулого тижня The Telegraph повідомила про появу перших мільярдерів, які зробили свої статки на інвестиціях у біткоїн.
Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс.
Джерело: Інтерфакс-Україна