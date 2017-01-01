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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна встановив новий рекорд

    Курс біткоїна піднявся вище $12 тисяч
    Курс біткоїна продовжує у вівторок, 5 грудня, перевищив позначку в $12 тисяч – під час торгів курс піднімався до $12032. При цьому капіталізація ринку біткоїнів перевищила $200 млрд, свідчать дані Coinmarketcap.com. Станом на 17:50, курс біткоїна становив $11 983, що на 4,8% вище за рівень попередньої сесії. Як відомо, вартість
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    Криптовалюта біткоїн продовжує дорожчати
    Криптовалюта біткоїн продовжує дорожчати

    Курс біткоїна піднявся вище $12 тисяч

    Курс біткоїна продовжує у вівторок, 5 грудня, перевищив позначку в $12 тисяч – під час торгів курс піднімався до $12032.

    При цьому капіталізація ринку біткоїнів перевищила $200 млрд, свідчать дані Coinmarketcap.com.

    Станом на 17:50, курс біткоїна становив $11 983, що на 4,8% вище за рівень попередньої сесії.

    Як відомо, вартість біткоїна зросла з початку року більш ніж на 1000%, капіталізація ринку біткоїнів становить майже $193 млрд.

    Минулого тижня The Telegraph повідомила про появу перших мільярдерів, які зробили свої статки на інвестиціях у біткоїн.

    Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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