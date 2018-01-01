Долар і євро в Україні продовжують зростати: курс валют на 23 лютого

Офіційний курс долара становить близько 27 гривень

Національний банк України установив офіційні курси валют на п'ятницю, 23 лютого. Ці ж курси діятимуть і протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Долар США додав 9 копійок і коштує 27,07 грн. Євро здорожчав на



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Офіційний курс долара становить близько 27 гривень

Національний банк України установив офіційні курси валют на п'ятницю, 23 лютого. Ці ж курси діятимуть і протягом найближчих двох вихідних - суботи та неділі.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

Долар США додав 9 копійок і коштує 27,07 грн.

Євро здорожчав на 1 копійку і його курс становить 33,23 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті-2018 заклали курс 29,3 грн за долар, а торік закладали 27,2 грн.

Уряд озвучив такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (в середньому за рік) 2018 року становитиме 29,3 грн за долар, 2019 року - 30,5 грн за долар, 2020-го - 31 грн за долар.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.

Нагадаємо, міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.