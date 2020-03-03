Курс валют: долар на міжбанку піднявся до психологічної позначки



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На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,50 - 2 березня), продажу - 24,95 (24,75 - 2 березня) грн за долар

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 3 березня 2020 року виріс на 11 копійок до 25,00 гривень за долар, курс купівлі до 24,98 гривень за долар.

Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,81 гривень за євро.

За даними компанії «Укрділінг», сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0000 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8750 - 24,8950 грн/долар, євро 27,6759 - 27,6931 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 3 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 20 копійок до 24,95 гривень за долар, курс євро виріс на 43 копійки до 27,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,68 (24,50 - 2 березня), продажу - 24,95 (24,75 - 2 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,32 (26,93 - 2 березня), продажу - 27,80 (27,37 - 2 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,42 - 2 березня), продажу 3,80 (3,78 - 2 березня) грн за 10 рублів.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, з беерзня, міжбанк відкрився зростанням курса долара.