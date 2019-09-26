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    Економіка та фінанси

    Курс валют: Нацбанк зміцнив гривню на вісім копійок

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    Курс валют: Нацбанк зміцнив гривню на вісім копійок

    Курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,12 грн

    Національний банк України на четвер, 26 вересня, зміцнив офіційний курс гривні на 8 копійок – до 24,1202 грн за долар проти 24,2095 грн за долар у середу.

    Такі дані наведено на сайті НБУ.

    Зазначається, що офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 24,1202 грн за долар проти 24,2095 грн за долар у середу.

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    Курс гривні до євро встановлено на рівні 26,4888 грн проти 26,6377 грн напередодні.

    Як повідомлялося, 25 вересня долар стрімко дешевшає: курс валют на 25 вересня.

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