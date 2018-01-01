Курси валют на сьогодні: долар і євро знову дешевшають

Вартість долара зберегла тенденцію до швидкого зниження

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 28,01 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2800,8791 гривні за 100 доларів (-23,7724); 3478,9719 гривні за 100 євро (-17,6642); 4,9757 гривні за



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Вартість долара зберегла тенденцію до швидкого зниження

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 28,01 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2800,8791 гривні за 100 доларів (-23,7724);

3478,9719 гривні за 100 євро (-17,6642);

4,9757 гривні за 10 рублів (-0,0423).

Курс долара на міжбанку в продаж 30 січня 2018 року зменшився на 23 копійки - до 27,99 грн/дол, курс купівлі знизився на 23 копійки до 27,96 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 34,82 грн/євро.

Нагадаємо, міжбанк 29 січня відкрився доларом по 28,46 грн у покупці та 28,49 грн у продажу, але пізніше долар здешевшав до 28,2 грн і 28,23 грн у покупці та продажу відповідно.

Раніше, 26 січня, офіційний курс валют склав 28,75 грн/дол., 35,66 грн/євро та 5,14 грн за 10 російських рублів.



