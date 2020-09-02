Кабмін схвалив відкриття авіасполучення з Сінгапуром та Ісландією
Уряд схвалив проєкти угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх з Сінгапуром та Ісландією
Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня схвалив підписання угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією. Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, незважаючи на кризу авіаційної галузі у всьому світі, пов’язану з пандемією Covid-19, уряд продовжує роботу з розширення переліку країн щодо авіаперевезень.
«Ми готуємось до укладення двох міжурядових угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією. Сьогодні відповідними розпорядженнями Уряд схвалив проєкти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони», - заявив міністр.
Зазначається, що угоди визначатимуть порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній, порядок призначення авіапідприємств, а також - встановлюватимуть умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів.
Крім цього, угода з урядом Ісландії дозволить регулювати процедуру інспектування авіапідприємств на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.
Як повідомлялося, Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен.
Також лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.
Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.
Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).