AirBaltic анонсувала прямі рейси з Києва до Вільнюса



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Вильоти з Вільнюса заплановані на 6:55, повернення з Києва - о 09:10

Польоти будуть виконуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах з аеропорту «Бориспіль».

Одна з найбільших авіакомпаній країн Балтії AirBaltic має намір з 6 жовтня відкрити прямий рейс з Вільнюса до Києва. Про це авіакомпанія проінформувала avianews.com.

Зазначається, що польоти будуть виконуватися три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах з аеропорту «Бориспіль».

«Вильоти з Вільнюса заплановані на 6:55, повернення з Києва - о 09:10. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин. На лінії буде використовуватися літак Airbus A220-300», - йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії інформують, що мінімальна ціна авіаквитків за найнижчим тарифом Green на рейси з Києва до Вільнюса починається від 28 євро в один бік, на рейси з Вільнюса до Києва - від 20 євро в один бік.

До відома, тариф Green включає перевезення тільки 8 кг ручної поклажі, є безповоротним, проте дозволяє без штрафу вносити зміни в квиток з можливою доплатою різниці тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожчим за старий.

Раніше літній графік польотів АirBaltic включав прямі рейси з Риги до Києва, Одеси та Львова, але після введення коронавірусних обмежень на польоти авіакомпанія залишила серед доступних маршрути Рига-Київ і Рига-Одеса та неодноразово переносила дату відновлення польотів в Україну.

Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів. Отже, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Раніше також повідомлялося, що МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.