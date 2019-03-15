«Львівгаз збут» стверджує, що від вартості поставленого газу отримує лише 2% новини компаній



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Клієнтами компанії «Львівгаз збут» є 818 тис. домоволодінь

Майже 90% (7,48 грн) від вартості поставленого газу отримує державна компанія-монополіст НАК «Нафтогаз України», - «Львівгаз збут»

ТОВ «Львівгаз збут» отримує лише 2 %, або 0,18 грн. із ціни 8,55 грн. за один кубічний метр газу. Про це повідомляє прес-служба «Львівгаз збут».

Зазначається, що решта коштів йдуть транзитом на спеціальні рахунки, з яких майже 90% (7,48 грн) отримує державна компанія-монополіст НАК «Нафтогаз України». Однак, відповідно до нових правил стосовно субсидій, банківську комісію за перерахування субсидій - а це 0,7% від ціни газу - має сплачувати саме компанія постачальник, а не державний монополіст.

Відповідно до рішення уряду «Львівгаз збут» виконує функції постачальника природного газу зі спеціальними обов'язками для населення Львівської області.

Клієнтами компанії є 818 тис. домоволодінь. Це й приватний сектор і багатоповерхові будинки.

«Здійснення нарахувань та збір платежів за спожитий природний газ – це не увесь спектр нашої роботи. Цей процес набагато складніший. Ми забезпечуємо комплекс складних бізнес процесів. Це ще й організація роботи центрів обслуговування, контакт-центру та онлайн-сервісів, договірна робота, обробка даних за особовими рахунками, співпраця з органами соцзахисту, друк і доставка квитанцій, тощо», - зазначає начальник відділу розрахунків ТОВ «Львівгаз збут» Ольга Чабан.

Єдиним джерелом доходів для забезпечення діяльності компанії є торговельна надбавка.

Відтак, від сплаченого населенням одного кубометра газу «Львівгаз збут» отримує лише 0,18 грн. Усі кошти від побутових споживачів надходять на спецрахунок, а вже далі в автоматичному режимі розподіляються поміж усіх учасників газового ринку. Розмір торгової надбавки газопостачальних компаній України регулюється урядом.

Саме тому, прийняття постанови КМУ №1176 від 28.12.2018 р. щодо монетизації субсидій стало для компанії проблемним питанням. Адже банк-оператор субсидій прописав в договорі свою комісійну винагороду в розмірі 0,7% від загальної суми перерахованих платежів по субсидіях. Єдиним платником такої комісії має стати компанія-постачальник. Тобто, в процесі монетизації дохід банку буде формуватися за рахунок коштів лише постачальників комунальних послуг. У той час, як у компанії не з`явились додаткові джерела доходів для відшкодування таких витрат. Для врегулювання ситуації необхідно визначитися, як із розміром, так і з переліком платників банківської комісії.