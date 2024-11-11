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МВФ і Мінфін почали обговорення щодо шостого перегляду програми підтримки України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МВФ і Мінфін почали обговорення щодо шостого перегляду програми підтримки України
Якщо перегляд буде успішним, Україна отримає від МВФ новий транш у розмірі $1,1 млрд
фото: Міністерство фінансів України

Місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві

Сьогодні, 11 листопада, керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).  Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Україну представляють на обговореннях міністр фінансів Сергій Марченко, його перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, заступники Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За інформацією Мінфіну, місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.  

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Україну представляють на обговореннях міністр фінансів Сергій Марченко, його перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін, заступники Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца
фото: Міністерство фінансів України

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки: 

  • здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування; 
  • оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв; 
  • оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання; 
  • розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

Якщо перегляд буде успішним, Україна отримає від МВФ новий транш у розмірі $1,1 млрд.

Зазначимо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. Раніше Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько $1,1 млрд, які підуть на підтримку державного бюджету.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, попри складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.

Теги: Мінфін МВФ міністр фінансування Україна Сергій Марченко

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