Україна отримала понад $1,3 млрд від США

Фінансування надійшло через Агентство США з міжнародного розвитку

Грантові кошти підуть на гуманітарні та соціальні програми

Україна отримала $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник українського уряду, кошти буде спрямовано на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

«Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році», – каже він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд.

Раніше Держдеп США оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112.