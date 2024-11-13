Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала понад $1,3 млрд від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала понад $1,3 млрд від США
Фінансування надійшло через Агентство США з міжнародного розвитку
фото з відкритих джерел

Грантові кошти підуть на гуманітарні та соціальні програми

Україна отримала $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник українського уряду, кошти буде спрямовано на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

«Наш уряд продовжує роботу з союзниками для мобілізації необхідних фінансових ресурсів в цьому та наступному році», – каже він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають можливість надати Україні озброєнь та спорядження ще на понад $9 млрд.

Раніше Держдеп США оголосив три нові ініціативи на допомогу українцям.

Як повідомлялося, міністр фінансів Сергій Марченко та представники Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали заяву про наміри надати Україні грант на €12 млн на створення в країні європейської системи екстреної допомоги 112.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль США грант міністр фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час розмови політики підтвердили своє бажання «працювати для повернення миру та стабільності»
Макрон вже провів розмову з Трампом. Обговорювалося «повернення миру»
6 листопада, 21:03
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
Вибори в США: як ведеться підрахунок голосів та коли стане відомий переможець
5 листопада, 09:25
Співробітники виборчих дільниць у США отримують різноманітні погрози на свою адресу
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
5 листопада, 08:20
У листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо
5 листопада, 05:00
За жовтень сертифіковано більше десяти шкіл для операторів дронів
У жовтні понад десять приватних шкіл з підготовки операторів БпЛА пройшли атестацію
2 листопада, 04:23
Німеччина продовжує надавати допомогу біженцям з України
Програма працевлаштування українців у Німеччині провалилась – Bild
1 листопада, 10:36
Остін заявив, що вірить у перемогу України і запропонував своє визначення перемоги
Ллойд Остін запропонував власне визначення перемоги України
23 жовтня, 13:19
Чехія продовжує допомагати біженцям з України
У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі
15 жовтня, 09:39
Німеччина блокувала раніше поставки зброї для Ізраїлю
Німеччина свідомо блокувала передачу озброєння Ізраїлю – Bild
15 жовтня, 00:50

Економіка

Україна отримала понад $1,3 млрд від США
Україна отримала понад $1,3 млрд від США
«Слуга народу» пропонує збільшити податки на ритуальні послуги
«Слуга народу» пропонує збільшити податки на ритуальні послуги
МВФ і Мінфін почали обговорення щодо шостого перегляду програми підтримки України
МВФ і Мінфін почали обговорення щодо шостого перегляду програми підтримки України
Україна і Данія уклали угоди на понад пів мільярда євро для закупівлі зброї
Україна і Данія уклали угоди на понад пів мільярда євро для закупівлі зброї
В Україні розпочала роботу місія МВФ
В Україні розпочала роботу місія МВФ
Уряд схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
Уряд схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2024
22K
Інцидент у підрозділі «Асгард»: командування Сухопутних військ проводить додаткову перевірку
6348
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6336
Такі тепер герої у Росії
6166
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні

Новини

Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
Сьогодні, 11:33
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 10:08
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 06:00
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 – Повітряні сили
Сьогодні, 03:54
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
Вчора, 23:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua