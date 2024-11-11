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Україна і Данія уклали угоди на понад пів мільярда євро для закупівлі зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна і Данія уклали угоди на понад пів мільярда євро для закупівлі зброї
Джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів
фото: Facebook/Мінстратегпром

Українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння

Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на понад 500 млн євро. Про це повідомляє Мінстратегпром та Міноборони.

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

‎За даними Мінстратегпрому, українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні до кінця 2024-го для Сил оборони поставлять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4,2 млрд данських крон ($629 млн або 588,7 млн євро), що були виділені раніше.

1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

«Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо... Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі», – зазначив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників, ‎Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.

Нагадаємо, українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.

Як повідомлялося, більшість українських виробників зброї планують перенесення діяльності за кордон. Майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.

До слова, Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних.

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Теги: зброя фінансування Данія Міноборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

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