Україна і Данія уклали угоди на понад пів мільярда євро для закупівлі зброї
Українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння
Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міністерством оборони Данії. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на понад 500 млн євро. Про це повідомляє Мінстратегпром та Міноборони.
Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.
За даними Мінстратегпрому, українські виробники озброєння та техніки як державні, так і приватні до кінця 2024-го для Сил оборони поставлять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4,2 млрд данських крон ($629 млн або 588,7 млн євро), що були виділені раніше.
1,3 млрд данських крон – це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд – відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.
«Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо... Водночас ми прокладаємо шлях для більшої кількості країн, які зможуть зробити свій внесок в українську оборонну промисловість за допомогою «данської моделі», – зазначив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 млн євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «Богдана» для ЗСУ.
Нагадаємо, українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва.
Як повідомлялося, більшість українських виробників зброї планують перенесення діяльності за кордон. Майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.
До слова, Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних.
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