Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині

У 20 вирушив на фронт. Іван Кащенко отримав тяжкі поранення на Курщині і потребував електровізка

Читачі «Главкома» зібрали кошти на електровізок для солдата, героя нашого інтерв’ю Івана Кащенка, який воював на Курщині і отримав важкі поранення. Про придбання електричного візка Іван повідомив редакцію.

Нагадаємо, про збір, який відкрила сестра Івана, повідомив «Главком», і за добу була зібрана потрібна сума і навіть більше.

Іван Кащенко подякував читачам «Главкома» за допомогу у купівлі електровізка фото надане Іваном Кащенком

Військовий висловив вдячність за допомогу і звернувся до людей, які відгукнулися на його біду.

«Я вдячний за допомогу у зборі коштів на візок. Власними силами я б його не зміг придбати. Після одужання і реабілітації передам візок тому, хто його потребуватиме», – обіціє Іван.

Вартість візка склала 52 тис. гривень. Решту коштів, які залишилися з тих, що вдалося зібрати, поранений витратить на своє лікування, яке продовжується.

Як повідомляв «Главком», 22-річний військовий Іван Кащенко на прізвисько «Кощей» із Сумщини отримав важкі травми під час операції Збройних сил України на Курщині. Боєць потрапив під ворожий артилерійський обстріл, внаслідок чого сталася травматична ампутація правої руки, хлопцю також роздробило кістку на нозі. Тіло воїна було посічено осколками.

Кащенко був героєм інтерв’ю «Главкома», яке було опубліковано наприкінці жовтня 2024 року вже у розпал Курської операції.

На Курщині Іван спочатку був пілотом дронів, потім його було переведено в артилеристи. Під час одного з боїв на позицію, де працював український воїн, прилетів ворожий снаряд.

Зараз Іван проходить лікування. Лікарі встановили на нозі воїна апарат Ілізарова. Після лікування воїн потребуватиме тривалої реабілітації, щоби знову почати ходити. На час реабілітації для полегшення пересування використовуватиме електровізок.

«Главком» висловлює глибоку подяку Івану Кащенку, який мужньо стояв на захисті України, а також кожному небайдужому читачу, що відгукнувся, аби допомогти воїну.