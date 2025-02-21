Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині
Іван Кащенко отримав важкі поранення у боях на Курщині
фото надане Іваном Кащенком

У 20 вирушив на фронт. Іван Кащенко отримав тяжкі поранення на Курщині і потребував електровізка

Читачі «Главкома» зібрали кошти на електровізок для солдата, героя нашого інтерв’ю Івана Кащенка, який воював на Курщині і отримав важкі поранення. Про придбання електричного візка Іван повідомив редакцію. 

Нагадаємо, про збір, який відкрила сестра Івана, повідомив «Главком», і за добу була зібрана потрібна сума і навіть більше.

Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині фото 1
Іван Кащенко подякував читачам «Главкома» за допомогу у купівлі електровізка
Іван Кащенко подякував читачам «Главкома» за допомогу у купівлі електровізка
фото надане Іваном Кащенком

Військовий висловив вдячність за допомогу і звернувся до людей, які відгукнулися на його біду.

«Я вдячний за допомогу у зборі коштів на візок. Власними силами я б його не зміг придбати. Після одужання і реабілітації передам візок тому, хто його потребуватиме», – обіціє Іван.

Вартість візка склала 52 тис. гривень. Решту коштів, які залишилися з тих, що вдалося зібрати, поранений витратить на своє лікування, яке продовжується. 

Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині фото 2

Як повідомляв «Главком», 22-річний військовий Іван Кащенко на прізвисько «Кощей» із Сумщини отримав важкі травми під час операції Збройних сил України на Курщині. Боєць потрапив під ворожий артилерійський обстріл, внаслідок чого сталася травматична ампутація правої руки, хлопцю також роздробило кістку на нозі. Тіло воїна було посічено осколками.

Кащенко був героєм інтерв’ю «Главкома», яке було опубліковано наприкінці жовтня 2024 року вже у розпал Курської операції.

На Курщині Іван спочатку був пілотом дронів, потім його було переведено в артилеристи. Під час одного з боїв на позицію, де працював український воїн, прилетів ворожий снаряд.  

Зараз Іван проходить лікування. Лікарі встановили на нозі воїна апарат Ілізарова. Після лікування воїн потребуватиме тривалої реабілітації, щоби знову почати ходити. На час реабілітації для полегшення пересування використовуватиме електровізок. 

«Главком» висловлює глибоку подяку Івану Кащенку, який мужньо стояв на захисті України, а також кожному небайдужому читачу, що відгукнувся, аби допомогти воїну.

Читайте також: Іван Кащенко. Інтерв’ю з воїном, який у свої 20 вирушив на фронт
Теги: війна обстріл українці Україна фронт поранення Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша задача – не впасти з емоційних гойдалок і в усьому цьому угарі не завалити державу
Ні до Паски, ні іншим ближчим часом війна не закінчиться
19 лютого, 12:08
Кадиров зник з публічного простору
Путін-Кадиров: політичні сіамські близнюки у передчутті гангрени
Вчора, 18:11
Російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55
Російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух – «Гаюн»
28 сiчня, 02:36
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
Окупанти модернізують цензуру на захоплених територіях: деталі від розвідки
6 лютого, 16:06
Не погодившись із зазначеним судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу
Вінничанин подав до суду на Росію та вимагає 120 млн грн
7 лютого, 21:11
Любов Любчик: «На сьогодні українські освітні осередки є на всіх п'яти континентах»
Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
17 лютого, 07:46
Енергетики повернули світло 17 тис. сімей після ворожих атак
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
15 лютого, 17:33
«Вистоїмо», – написав Буданов, звертаючись до народу України
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
19 лютого, 09:46
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32

Події в Україні

Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині
Читачі «Главкома» допомогли важкопораненому військовому, який воював на Курщині
Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)
Сили оборони знищили російський «Муром-П» вартістю $50 тисяч (відео)
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
Україна повернула дівчину, яка понад 10 років провела в окупації: щемлива історія
Під обстрілами, в очікуванні миру: свідчення з прифронтових регіонів
Під обстрілами, в очікуванні миру: свідчення з прифронтових регіонів
Мобілізовані навчатимуться ножовому бою: навіщо це потрібно
Мобілізовані навчатимуться ножовому бою: навіщо це потрібно
На Харківщині російський дрон атакував автомобіль поліції
На Харківщині російський дрон атакував автомобіль поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
47K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8931
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
5427
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
4768
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua