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Фіндиректорка «Метінвесту» ввійшла до п’ятірки кращих у країні

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Фіндиректорка «Метінвесту» ввійшла до п’ятірки кращих у країні
Юлія Данкова
фото: metinvestholding.com

Переможців визначали у два етапи, за участю експертного журі

Фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова увійшла до першої п’ятірки рейтингу Топ-30 CFO найбільших українських компаній-2025, який уклав журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» та діловий портал Delo.ua.

Крім фіндиректорки «Метінвесту», до переліку п’яти найкращих ввійшли Павло Лівертовський, Group CFO ДТЕК, Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління й фінансова директорка МХП, Сергій Кальнооченко, фінансовий директор Філіп Морріс Україна та Лілія Воленко, фінансова директорка ЕVА.

«Для мене та всієї команди «Метінвесту» це визнання – підтвердження важливості нашої роботи в складні часи. Підтримання стабільності виробництва – не лише питання бізнесу, а й внесок у стійкість України. В умовах війни кожна виплавлена тонна сталі, сплачений податок і кожен долар експортного виторгу підтримують економіку, армію та нашу спільну боротьбу за свободу. Це велика відповідальність, і ми продовжуємо працювати, щоб зміцнювати країну та її конкурентоспроможність на світовому ринку», – відзначила Юлія Данкова.

У рейтингу взяли участь представники 80 компаній з основних галузей економіки України. Переможців визначали у два етапи, за участю експертного журі.

Переможців визначали в окремих номінаціях за такими критеріями, як репутація, лідерство, ефективність, інноваційність та управління ризиками. CFO, які отримали найвищі оцінки експертного журі, сформували список тридцяти найкращих фінансових директорів України 2025 року.

Нагадаємо, раніше компанію «Метінвест» Ріната Ахметова назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

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Теги: Україна рейтинг

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