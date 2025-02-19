Кремль не відмовився від своїх цілей: аналітики ISW проаналізували сигнали Путіна

Диктатор Путін все ще вірить, що РФ може «пережити» Захід і Україну на полі бою

Путін не планує виводити війська з України або відводити особовий склад чи техніку від західних кордонів Росії

Росія продовжує демонструвати ознаки того, що вона не збирається йти на будь-які суттєві поступки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що американська та російська делегації напередодні, 18 лютого, провели перші двосторонні переговори щодо війни Росії проти України. Однак російський диктатор Володимир Путін зберіг свої максималістські цілі у цій війні і, як і раніше, хоче контролювати всю Україну. Як зазначив один з посадовців Конгресу, немає «нульових» розвідданих, які би показали, що Путін зацікавлений у «справжній мирній угоді прямо зараз».

Також співробітники американської розвідки твердять, що Путін не планує виводити війська з України або відводити особовий склад чи техніку від західних кордонів Росії.

За оцінками західної розвідки, Путін все ще вірить, що РФ може «пережити» Захід і Україну на полі бою. Тож стратегія диктатора, за словами шести джерел NBC, полягає в «вичікуванні», поки Україна та Європа виснажаться, щоб зрештою отримати контроль над усією Україною.

«У червні 2024 року Путін заявив, що російські сили мають на меті «вичавити» українські сили «з тих територій, які мають бути під контролем Росії», і що Росії не потрібно проводити ще один частковий примусовий призов у ​​резерв, подібний тому, що був у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні. Путінська теорія перемоги припускає, що російські військові можуть підтримувати повільне, повзуче просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть захищати, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну», – йдеться в повідомленні.

Ці самі сигнали – про небажання Кремля вести переговори щодо війни в Україні та наміри досягти своїх максималістських цілей – транслювали і представники російської делегації у Саудівській Аравії під час зустрічі з делегацією США.

«Лавров заявив, що влада Румунії та інших неуточнених держав ЄС обговорюють претензії на територію України. Претензія Лаврова є частиною ширшої інформаційної операції Кремля, яка стверджує, що українська територія насправді є історичною територією інших держав, так що лише окрема частина на заході України може залишитися незалежною після того, як Росія та інші сусіди України поглинуть більшу частину української території», – зазначили в ISW.

Окрім того, у російському МЗС заявили, що російська делегація в Саудівській Аравії підтвердила необхідність усунення «першопричин» війни в Україні. За версією держави-агресорки, ці «першопричини» полягають у нібито порушенні НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і у вигаданій дискримінації українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори американської та російської сторін в Ер-Ріяді заявив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ поставила ультиматум зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями Росії, а також росіяни хотіли поставити в Україні проросійське керівництво держави, «щоб воно повністю було у вертикалі Путіна».