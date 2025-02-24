Зустріч лідерів країн G7, 16-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 24 лютого

Лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо

Трамп анонсував «великі угоди» з економічного розвитку з Росією. Лідери країн G7 провели зустріч. Україна отримала допомогу від партнерів на річницю повномасштабної війни. Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ. Генасамблея ООН також ухвалила й резолюцію США щодо річниці війни, але з поправками. ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії. «Главком» склав добірку новин 24 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп анонсував «великі угоди» з економічного розвитку з Росією

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережах.

Політик повідомив, що сьогодні до нього приєднався очільник Франції Еммануель Макрон для участі в саміті G7. Трамп знову назвав Трюдо «губернатором Канади» і сказав, що «якби він був президентом, РФ би ніколи не напала на Україну».

«Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, який зараз є головою G7, щоб відзначити третю річницю війни між Росією та Україною – війни, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Усі висловили своє прагнення побачити кінець цієї війни, а я наголосив на важливості критично необхідної «Угоди про критичні мінерали та рідкоземельні елементи» між США та Україною, яку ми сподіваємося підписати дуже скоро!» – написав Трамп.

За його словами, угода, яка є «економічним партнерством», забезпечить «повернення американському народу десятків мільярдів доларів» і військового обладнання, надісланих до України, а також нібито сприятиме зростанню української економіки.

«Водночас я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни, а також щодо великих угод у сфері економічного розвитку між США та Росією. Переговори проходять дуже добре!» – наголосив Трамп.

Лідери країн G7 провели зустріч

У понеділок, 24 лютого, лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Володимира Зеленського, це дуже важливий знак підтримки нашої держави та людей.

«Продуктивна зустріч, важливі принципові слова від більшості партнерів. Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права», – йдеться у дописі.

Зеленський взяв участь у конференції із Києва разом із Трюдо. Трамп та Макрон поєдналися із Вашингтона.

Макрон та Трамп у Вашингтоні, 24 лютого 2025 року скриншот з відео

Зеленський підкреслив, що всі прагнуть миру, аби зробити його максимально «надійним та стійким».

«Говорили сьогодні про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення цієї російської агресії та недопущення жодної нової. Мир потрібен», – акцентував увагу гарант.

Генасамблея ООН ухвалила український варіант резолюції щодо річниці вторгнення РФ

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо третьої річниці російської війни «Просування всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Так, «за» проголосували – 93 країни, «проти» – 18, утрималися – 65. США та РФ проголосували проти, а Китай – утримався.

Зазначається, що Генасамблея підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошує, «що ніяке територіальне придбання в результаті загрози силою або її застосування не повинно визнаватися законним».

Генасамблея ООН також ухвалила й резолюцію США щодо річниці війни, але з поправками

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за американський проєкт резолюції щодо третьої річниці російської війни з поправками, проти яких виступали США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

«За» прийняття документа проголосували 89 країн, «проти» – вісім, водночас утрималися 69, зокрема й самі Сполучені Штати.

Європейські країни запропонували низку поправок до американського проєкту резолюції Генеральної Асамблеї ООН, щоби він відповідав позиції більшості країн.

Зокрема, у проєкті США «Шлях до миру» не згадувалася необхідність відновлення територіальної цілісності України, а Росія не названа агресором.

фото з відкритих джерел

Текст, підготовлений американською делегацією, складався з одного речення: «Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією».

Країни Європи на чолі з Францією запропонували замінити «російсько-український конфлікт» на «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну»; додати підпункт: «підтверджуючи свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води»; вставити слова «справедливого і всеосяжного» щодо миру; дописати в кінці: «відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав».

Таким чином, у понеділок Генасамблея ООН ухвалила обидві резолюції, які засуджують російську агресію і закликають до відновлення територіальної цілісності України.

ЄС затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз ухвалив 16-й пакет санкцій проти Російської Федерації на третю річницю повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську раду.

Зазначається, що новий санкційний пакет зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність Москви вести війну проти України.

Персональні санкції

Під персональні санкції потрапили 48 осіб та 35 організацій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Крім того, встановлено два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

«Тіньовий флот» РФ

До списку суден, на які поширюється заборона доступу до портів і заборона на надання широкого спектра послуг, пов'язаних з морським транспортом, були додані нові судна. Цей захід спрямований на танкери з країн, що не є членами ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, що обходять механізм обмеження цін на нафту, підтримують енергетичний сектор Росії, або судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або вкраденого українського зерна.

74 судна, що походять з третіх країн, стали сьогодні об'єктами санкцій на цих підставах, таким чином, загальна кількість суден, що потрапили під дію санкцій, досягла 153.

Фінанси та банківська сфера

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними або фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (СПФС) Центрального банку Росії. Це спеціалізований сервіс передачі фінансових повідомлень для нейтралізації дії обмежувальних заходів.

Крім того, Рада ЄС вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада ЄС також додала 53 нові компанії до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Третина цих підприємств є російськими, тоді як інші розташовані в третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Індія, Казахстан, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Узбекистан) і були залучені в обхід торгівельних обмежень або брали участь у закупівлі чутливих товарів, необхідних, наприклад, для безпілотних літальних апаратів і ракет, що використовуються для російських військових операцій.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які сприяють технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки, додаючи до нього товари для розробки і виробництва російських військових систем, такі як: хімічні прекурсори хлорпікрину та інших засобів боротьби з масовими заворушеннями, програмне забезпечення, пов'язане з верстатами з числовим програмним управлінням, сполуки хрому і контролери, що використовуються для керування безпілотними літальними апаратами.

ЄС запровадив подальші обмеження на експорт товарів, які сприяють зміцненню російського промислового потенціалу (хімікати, деякі види пластмас і гуми) та їхній транзит через Росію, а також подальші обмеження на імпорт первинного алюмінію, який приносить Росії значні прибутки.

Заборона мовлення російських ЗМІ

Призупинено дію ліцензій на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та «Красная звезда»/Tvzvezda.

Порти і шлюзи

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БпЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.

Транспорт

Розширено заборону на польоти авіаперевізників, які здійснюють внутрішні рейси в межах Росії або експортують літаки чи інші авіаційні товари та технології російським авіаперевізникам та підконтрольним їм компаніям.

Крім того, ЄС посилює існуючу заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Енергетика

Новий пакет накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти і газу, з метою подальшого обмеження російських потужностей з розвідки та видобутку нафти і газу. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проектів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проект «Восток», аналогічно до завершення проектів з видобутку скрапленого природного газу, які наразі реалізуються в Росії.

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

Пакет також передбачає санкції проти Білорусі, що відповідають обмеженням проти Росії, включаючи заборони на продаж послуг, програмного забезпечення, депозитів, криптовалютних гаманців і транспортних операцій.

Україна отримала допомогу від партнерів на річницю повномасштабної війни

У третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну країни-партнери нашої держави оголосили про нову допомогу. Йдеться як про зброю та військову техніку, так і про фінансування гуманітарних потреб та кошти для відновлення України. Про це повідомляє «Главком».

Британія

Велика Британія надає Україні найбільший пакет допомоги на 4,5 млрд фунтів ($5,67 млрд).

«Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить – надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь», – заявив премʼєр Британії Кір Стармер.

Крім того, британський прем'єр оголосив про введення найбільшого пакета санкцій проти Росії. Він додав, що обговорюватиме це також на зустрічі G7.

Норвегія

Норвегія виділить 3,5 млрд євро у 2025 році на потреби України. Як зазначив прем'єр країни Йонас Гар Стьоре, з них 1 млрд євро підуть на гуманітарну підтримку, 300 євро млн на енергетику та 300 євро млн на інвестиції у промисловість.

Швеція

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони вартістю 1,2 млрд шведських крон (понад $127 млн). Ці кошти є частиною шведського пакета підтримки загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон, який був оголошений у січні.

Напередодні шведські урядовці в газеті Svenska Dagbladet повідомили, що Україні передадуть системи Robot 70 та Tridon Mk2.

Данія

Уряд Данії оголосив про виділення Україні пакету допомоги на 2 млрд данських крон (близько 268 млн євро). За даними уряду, кошти спрямують на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Іспанія

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро для України на 2025 рік.

Іспанія долучатиметься до процесу відновлення України, створюватиме нові структури і заохочуватиме компанії свої країни до участі. Іспанія і Україна створять в Алікатне спеціальний українських хаб.

Ірландія

Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони. Це рішення стало частиною зобов’язань уряду.

Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.

Канада

Україна отримає від Канади 25 бойових машин піхоти LAV III та чотири авіаційні тренажери для винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що озброєння надійде до України найближчими місяцями. Також Канада передасть першу частину допомоги на суму $5 млрд, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

LAV III (Light Armored Vehicle III) – це канадська бойова машина піхоти, розроблена на основі швейцарської Mowag Piranha III. Вона використовується армією Канади та низки інших країн як основна броньована платформа для механізованих підрозділів. LAV III здатна перевозити до семи піхотинців, забезпечуючи їм високу мобільність і захист у бойових умовах.

Фінляндія

Фінляндія виділить 4,5 млн євро для підтримки України. Ці кошти спрямують у фонд, що підтримує українців на сході та півдні країни, а також на деокупованих територіях.

Метою фонду є підтримка соціальної стабільності, особливо на сході та півдні України, а також на звільнених від тимчасової окупації територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок агресивної війни Росії.

Програма підтримує вразливі групи населення прифронтових громад, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби у психосоціальній підтримці. Фонд також підтримує зусилля з повернення вимушено переміщених українських дітей та пошук осіб, зниклих безвісти внаслідок війни. Фонд також сприяє вступу України до ЄС.