Microsoft вперше за 15 років обійшла Apple за ринковою капіталізацією



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Microsoft повернула собі корону найдорожчої компанії планети

Акції Apple падали в ціні швидше, ніж весь ринок акцій загалом

Компанія Microsoft посіла перше місце в списку найдорожчих компаній світу. Це перший випадок за 15 років, коли їй вдалося обійти показники ринкової капіталізації Apple.

Наразі вартість Microsoft складає 851 мільярд доларів, тоді як вартість Apple - 847 мільярдів.

Останнім часом акції Apple падали в ціні швидше, ніж весь ринок акцій загалом. З жовтня падіння склало 25%.

Причини цього пов'язують з інформацією про навмисне сповільнення роботи iPhone і ризики здорожчання продукції Apple через нову політику США щодо торгівлі з Китаєм.

При цьому за іншими показниками - такими, як річний дохід і прибутки - Apple все ще обходить Microsoft.

Попри це перспективи Microsoft, судячи з усього, видаються інвесторам більш обнадійливими.

Одна з причин таких результатів - хороші показники підрозділу Microsoft, який займається створенням хмарних сервісів і їх продажем іншим компаніям.

Apple, навпаки, залежить від кінцевих споживачів, і це може непокоїти інвесторів, кажуть експерти.

Золоті часи Microsoft прийшлися на 1990-і і 2000-роки, коли компанія була абсолютним лідером у технологічному секторі і займала перше місце у рейтингу найдорожчих компаній.

У 2010 Microsoft поступилася лідерством Apple, коли каліфорнійська фірма стала найдорожчою технологічною компанією світу.

Ще нещодавно Apple встановлювали рекорди за показником ринкової капіталізації: на початку серпня вона стала першою компанією в історії, вартість якої сягнула 1 трильйону доларів.

Нагадаэмо, Microsoft показала оновлення іконок додатків з офісного пакета Office 365. Це перший редизайн за останні 5 років.

Джерело: BBC