Microsoft показала нові іконки додатків Office



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Нові іконки Windows матимуть схожий на Office дизайн?

З іконки Word прибрали листок паперу

Microsoft показала оновлення іконок додатків з офісного пакета Office 365. Це перший редизайн за останні 5 років. Найбільшим оновленням став зниклий листок паперу з іконки Word, який був присутній в ній з 2007 року. Про це пише Telegraf.

Нові іконки стануть частиною загального оновлення дизайну Office 365. Вони тепер складаються з двох шарів: окремо букви та окремо впізнавані символи додатків. В майбутньому це дасть змогу компанії об’єднувати шари, або розділяти їх.

«Оскільки дизайн стає серцем і душею Office, ми змінили нашу візуальну ідентичність, щоб зобразити простий, потужний та інтелектуальний досвід Office 365», – пишуть в Microsoft.

Іконки були показані на відео. На ньому уважні користувачі помітили, що разом із іконками додатків Office були оновлені іконки Windows. Окрім того, для живих плиток у кнопці Start було додане округлення кутів.

Як стало відомо, комп'ютери Apple нового покоління, оснащені чіпом безпеки T2, налаштовані таким чином, що завантаження операційних систем з ядром Linux на них неможливе.