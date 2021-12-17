«Сінево» нараховано мільярд податків: податкова відреагувала на скандал

7 грудня компанія подала свої заперечення, податкова розгляне їх до 20 грудня

Документальна планова виїзна перевірка компанії проводилася з 30 серпня 2021 року

Державна податкова служба розгляне можливість проведення додаткової перевірки за фактом донарахування компанії «Сінево Україна» понад 1,08 млрд грн податків. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«ТОВ Сінево Україна ще раніше запросили до діалогу з Державною податковою службою України. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення», – зазначив в.о. голови Податкової Михайло Тітарчук.

У ДПС повідомили, що документальна планова виїзна перевірка компанії проводилася з 30 серпня 2021 року. Акт щодо неї був складений 25 листопада 2021 року.

7 грудня компанія подала свої заперечення. Податкова розгляне їх до 20 грудня.

Як повідомлялося, Державна податкова служба провела в компанії «Сінево Україна» податкову перевірку та нарахувала додаткові податки у розмірі 1,086 млрд грн. В компанії заявляють, що платежі було нараховано необґрунтовано. За словами прессекретарки компанії Вікторії Ілінської, акціонери «Сінево» були шоковані українськими перевірками.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.