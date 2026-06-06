Кабмін оцінив майбутнє економіки України на найближчі три роки

Уряд очікує прискорення зростання ВВП, підвищення зарплат до понад 44 тис. грн і збільшення кількості зайнятих українців

Кабінет Міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки. Документ передбачає подальше зростання економіки, підвищення середніх зарплат та поступове зниження інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду №695 від 4 червня.

Згідно з прогнозом, упродовж наступних трьох років економіка України продовжить зростати, хоча темпи залежатимуть від розвитку безпекової та економічної ситуації.

Валовий внутрішній продукт (ВВП):

2027 рік – зростання на 4,5% за базовим сценарієм або на 1,3% за менш сприятливого;

2028 рік – на 5,3% або 4,1% відповідно;

2029 рік – на 6,7% або 5%.

Інфляція (базовий сценарій):

2027 рік – 8,9%;

2028 рік – 6,9%;

2029 рік – 5,1%.

Середньомісячна зарплата:

2027 рік – 35 010 грн;

2028 рік – 39 362 грн;

2029 рік – 44 083 грн.

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років:

2027 рік – близько 12,9 млн осіб;

2029 рік – близько 13,4 млн осіб.

Рівень безробіття (базовий сценарій):

2027 рік – 12,7%;

2028 рік – 12,9%;

2029 рік – 12,7%.

У квітні 2026 року ВВП України зріс на 0,9% після скорочення економіки в першому кварталі. За підсумками перших чотирьох місяців року падіння економіки сповільнилося до 0,2%.

Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку нещодавно погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік із 2,5% до 2,2%. Аналітики банку пояснили це тривалим впливом війни, дефіцитом робочої сили та регулярними атаками на енергетичну інфраструктуру. За оцінкою ЄБРР, саме нестача кадрів і проблеми в енергетиці залишаються головними чинниками, які стримують розвиток української економіки.