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Кабмін оцінив майбутнє економіки України на найближчі три роки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кабмін оцінив майбутнє економіки України на найближчі три роки
Уряд розраховує на прискорення темпів зростання ВВП, підвищення зарплат і збільшення кількості працевлаштованих українців
фото: glavcom.ua

Уряд очікує прискорення зростання ВВП, підвищення зарплат до понад 44 тис. грн і збільшення кількості зайнятих українців

Кабінет Міністрів схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки. Документ передбачає подальше зростання економіки, підвищення середніх зарплат та поступове зниження інфляції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову уряду №695 від 4 червня.

Згідно з прогнозом, упродовж наступних трьох років економіка України продовжить зростати, хоча темпи залежатимуть від розвитку безпекової та економічної ситуації.

Валовий внутрішній продукт (ВВП):

  • 2027 рік – зростання на 4,5% за базовим сценарієм або на 1,3% за менш сприятливого;
  • 2028 рік – на 5,3% або 4,1% відповідно;
  • 2029 рік – на 6,7% або 5%.

Інфляція (базовий сценарій):

  • 2027 рік – 8,9%;
  • 2028 рік – 6,9%;
  • 2029 рік – 5,1%.

Середньомісячна зарплата:

  • 2027 рік – 35 010 грн;
  • 2028 рік – 39 362 грн;
  • 2029 рік – 44 083 грн.

Кількість зайнятого населення віком 15–70 років:

  • 2027 рік – близько 12,9 млн осіб;
  • 2029 рік – близько 13,4 млн осіб.

Рівень безробіття (базовий сценарій):

  • 2027 рік – 12,7%;
  • 2028 рік – 12,9%;
  • 2029 рік – 12,7%.

У квітні 2026 року ВВП України зріс на 0,9% після скорочення економіки в першому кварталі. За підсумками перших чотирьох місяців року падіння економіки сповільнилося до 0,2%.

Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку нещодавно погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік із 2,5% до 2,2%. Аналітики банку пояснили це тривалим впливом війни, дефіцитом робочої сили та регулярними атаками на енергетичну інфраструктуру. За оцінкою ЄБРР, саме нестача кадрів і проблеми в енергетиці залишаються головними чинниками, які стримують розвиток української економіки.

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Теги: Кабмін економіка ВВП Україна уряд

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