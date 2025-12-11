У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня

Стаття 5 закону «Про відпустки» дозволяє починати відпустку в будь-який календарний день незалежно від графіка роботи

Щорічна відпустка в Україні може починатися навіть із суботи, неділі або святкового дня. Про це нагадали у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, зазначивши, що закон розраховує відпустку в календарних днях.

У Держпраці зазначили, що відповідно до статті 5 закону «Про відпустки», їх тривалість визначається цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, а також трудовим або колективним договором і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, а не в робочих.

«Тому дата початку відпустки може припасти на суботу, неділю або на святковий день (під час воєнного стану норма статті 73 Кодексу законів про працю України, яка визначає святкові та неробочі дні, не застосовується)», – йдеться у повідомленні.

Фахівці підкреслили, що законодавство не забороняє надавати відпустку, яка починається у вихідний день, або навіть коли відпустку надають виключно на вихідні дні.

Нагадаємо, що 21 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії щорічних відпусток для військовослужбовців. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголосив, що закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Норма про додаткові 14 днів відпустки для військових існувала і раніше, однак була скасована після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підписаний закон додав норму для учасників бойових дій на ще 14 днів відпустки на рік. Щодо гарантованих 15 днів відпустки на рік для військових, то раніше такої норми не було.