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Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів
Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів
фото з відкритих джерел

Кошти від продажу стануть драйвером для залучення іноземних інвестицій

Фонд державного майна України затвердив та оприлюднив чіткий помісячний графік підготовки та проведення торгів для семи пріоритетних промислових лотів. Особливістю цієї приватизаційної кампанії є те, що левову частину списку складають заводи та кар'єри, які раніше належали прокремлівським олігархам і були примусово стягнуті в дохід держави через санкційні механізми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФДМУ.

Керівництво відомства оголосило про радикальну зміну філософії: замість пасивного очікування на випадкового покупця, ФДМУ переходить до проактивного міжнародного маркетингу. Кожен об'єкт готуватимуть за європейськими стандартами, щоб великі світові інвестори побачили інтеграцію українських потужностей у власні глобальні логістичні ланцюжки.

Детальний дорожній план приватизації оприлюднив голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха. Очільник ФДМУ наголосив, що завдання держави – не просто позбутися балансового майна, а знайти ефективного власника, здатного реанімувати складні виробничі комплекси.

Україна продає сім заводів та корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік аукціонів фото 1
інфографіка: голова ФДМУ Дмитро Наталуха

«Ми маємо амбіцію зробити 2026 рік роком, в якому державні активи почнуть працювати ефективніше – через відкриті аукціони, прозору підготовку і конкуренцію за найкращу ціну. А конкуренція можлива коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності і був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні», – повідомив  Дмитро Наталуха.

До переліку семи пріоритетних активів увійшли підприємства-велетні хімічної, металургійної та гірничодобувної промисловості, а також великі об'єкти комерційної нерухомості. Підготовчі процедури, юридичний аудит та формування інвестиційних паспортів для них уже стартували.

Згідно з офіційним планом ФДМУ, головні приватизаційні аукціони року відбудуться за таким календарем:

  • Вересень 2026 року – стартують торги щодо ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів». Це підприємство спеціалізується на видобутку високочистого кварциту та раніше контролювалося російським олігархом Дерипаскою.
  • Жовтень 2026 року – на аукціон виставлять гігант хімічної галузі АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), який має стратегічне значення для перевалки аміаку та виробництва добрив.
  • Жовтень 2026 року – паралельно відбудеться продаж ТОВ «Демурінський ГЗК», що займається розробкою унікального Вовчанського титано-цирконового родовища.
  • Грудень 2026 року – заплановано аукціон з приватизації ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», одного з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії.
  • Грудень 2026 року – фінальним акордом стане продаж ТОВ «Інвестиційний союз Либідь», що володіє великим об'єктом комерційної нерухомості – столичним ТРЦ Ocean Plaza.

Залучення приватного капіталу до таких об'єктів, як Демурінський ГЗК чи Глухівський кар'єр, має стратегічне значення для сировинної безпеки всього європейського континенту, оскільки Україна володіє унікальними запасами титанової та кремнієвої сировини. Продаж ТРЦ Ocean Plaza («ІС Либідь»), своєю чергою, дозволить остаточно вичистити російський капітал із сектору великої комерційної нерухомості Києва.

Нагадаємо, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

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Теги: Фонд державного майна аукціон

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