Кожен сьомий створює робочі місця. Стало відомо, скільки українців працює на ФОПів

У середньому на одного підприємця з найманими працівниками припадає троє співробітників

302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано на Дніпропетровщині – 27 491. Майже наздоганяє Львівщина – 27 275 підприємців. Третє місце займає Київ із 25 782 ФОПами.

ФОПи із найманими працівниками інфографіка: «Опендатабот»

Водночас найбільший приріст підприємців із найманими працівниками зафіксовано у Рівненській (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%) областях.

Найбільше ж найманих працівників у ФОПів зафіксовано на Львівщині — 74 648 людей. Наслідує Дніпропетровщина — 71 983 працівники та Київ — 70 272 найманих працівники у ФОПів.

Де найбільше ФОПів із найманими працівниками

Де найбільше найманих працівників у ФОПів інфографіка: «Опендатабот»

Загалом, завдяки ФОПам, понад 2,9 млн українців мали роботу торік: 2,1 млн займають себе самостійно та понад 817 тис. – працевлаштовані співробітники.

Нагадаємо, якщо під час реєстрації щонайменше п’яти ФОПів зазначено один і той самий телефонний номер, його вважають масовим. В Україні таких контактів – тисячі. Наразі зафіксовано 3 368 масових номерів, які використовувалися для реєстрації підприємців.

Абсолютний лідер пов’язаний одразу з 1 549 активними ФОПами. На другий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а третій у списку охоплює 773 ФОПи. Отже, один контакт може об’єднувати сотні формально окремих бізнесів.

Як повідомлялося, фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток.

До слова, Кабінет міністрів оновив програму «Енергопідтримка ФОП», продовживши термін прийому заяв до 31 травня 2026 року. Починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Уряд суттєво розширив перелік видів економічної діяльності, що мають право на допомогу. До програми ввійшло харчове виробництво молочних продуктів і кондитерських виробів, а також сфера водопостачання та допоміжна діяльність у галузі освіти. Крім того, отримати кошти зможуть підприємці, які займаються спеціалізованою роздрібною торгівлею залізними виробами, будматеріалами, спортивним інвентарем, рослинами, насінням та кормами для тварин.