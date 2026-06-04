За п'ять місяців загальний фонд держбюджету отримав 1,36 трлн грн

Державний бюджет України демонструє стабільність фінансових надходжень у складних макроекономічних умовах

Міністерство фінансів оприлюднило дані за підсумками січня-травня 2026 року. До загального фонду державного бюджету за цей період надійшло 1,36 трлн грн. Головними рушіями наповнення скарбниці залишаються податкові та митні органи, стабільна робота внутрішнього бізнесу, а також вагома підтримка з боку міжнародних партнерів і Національного банку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

Лише за травень поточного року загальний фонд поповнився на 318,7 млрд грн. Попри суттєве мобілізування внутрішніх ресурсів, касові видатки держави за п'ять місяців перевищили доходи й сягнули 2,25 трлн грн. Внутрішні фіскальні джерела залишаються основою фінансової стійкості країни. У структурі надходжень до загального фонду за січень–травень 2026 року лідерами стали:

ПДВ з імпортних товарів: забезпечив левову частку доходів – 258 млрд грн (зокрема, 53,1 млрд грн у травні);

Податок на прибуток підприємств: приніс скарбниці 180,7 млрд грн (у травні цей показник продемонстрував стрімке зростання через квартальні сплати й становив рекордні 68,6 млрд грн);

ПДФО та військовий збір: стабільні надходження від легальних зарплат українців забезпечили 167,5 млрд грн (36,7 млрд грн у травні);

«Внутрішній» ПДВ (із вироблених в Україні товарів): чистий збір з урахуванням відшкодування бізнесу склав 132,7 млрд грн (усього зібрано 231,1 млрд грн, повернуто підприємцям – 98,4 млрд грн);

Акцизний податок: поповнив бюджет на 123,6 млрд грн.

Менші, але стабільні частки доходів припали на ввізне та вивізне мито (25,1 млрд грн), рентну плату за користування надрами (19,9 млрд грн), а також дивіденди від держкомпаній (10,1 млрд грн).

Окрім класичних податків, критично важливу роль у наповненні бюджету навесні відіграв Національний банк України. У квітні та травні регулятор сумарно перерахував до загального фонду 146,1 млрд грн своєї частини прибутку за минулий рік (зокрема, 73,1 млрд грн надійшло у травні). Цей крок було виконано згідно із законодавством після аудиторського підтвердження фінансової звітності.

Паралельно країна продовжує покладатися на безповоротну фінансову допомогу від іноземних союзників. За п'ять місяців сума отриманих міжнародних грантів сягнула 249,9 млрд грн, з яких 21,7 млрд грн Україна залучила протягом травня.

В цілому, якщо враховувати як загальний, так і спеціальний фонди, державний бюджет отримав 1,8 трлн грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Надзвичайно важливу роль для виплати пенсій відіграє збір Єдиного соціального внеску (ЄСВ). За п'ять місяців 2026 року надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування склали 301,7 млрд грн (у травні – 63,6 млрд грн), що гарантує своєчасне фінансування захищених статей.

Фактичні державні запозичення до загального фонду за січень-травень склали 260,6 млрд грн, що становить лише 36,1% від раніше запланованого обсягу на цей період. Із зовнішніх джерел було залучено 68,2 млрд грн (близько $1,6 млрд). Ключовим кредитором виступив Міжнародний валютний фонд (МВФ), який надав 65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ). Решта коштів надійшла у вигляді позик від Світового банку (МБРР та МАР) на програми фіскального управління (SURGE) та підтримки освіти (LEARN).

Попри дефіцит, Україна суворо виконує свої фінансові зобов'язання перед кредиторами. Платежі з погашення державного боргу за вказаний період склали 229 млрд грн (виконання плану на 99%), а на його обслуговування (виплату відсотків) було спрямовано ще 143,8 млрд грн.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження темпи зростання української економіки на 2026 рік. У своєму звіті аналітики банку констатують, що затяжний характер війни та системні удари по критичній інфраструктурі чинять дедалі важчий тиск на господарську діяльність.