Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони
Європейські донори зараз заходять у фінансування та виробництво дронів у великих масштабах
фото з відкритих джерел

За перші чотири місяці 2026 року європейські донори спрямували кошти на закупівлю та виробництво дронів для Сил оборони

Близько €1,6 млрд європейські країни направили з початку року в Україну на закупівлю та виробництво дронів. Цей показник уже перевищив сумарні обсяги «дронових» асигнувань за весь минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичного центру Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

Експерти інституту наголошують, що роль безпілотних систем у загальній структурі європейських військових пакетів стала домінуючою. Оприлюднені цифри відображають виключно підтверджені двосторонні контракти, тому реальний обсяг фінансування цієї сфери є значно вищим. Керівник проєкту Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш підкреслив, що характер військової допомоги зазнав якісних трансформацій. Європейський оборонний сектор тепер не просто передає залежані запаси зі складів, а масово інвестує у спільне високотехнологічне виробництво з українськими компаніями.

Динаміка зростання військової допомоги у вигляді безпілотників у реальному вираженні виглядає так:

  • 2022 рік: €400 млн;
  • 2024 рік: €1 млрд;
  • 2025 рік: €1,2 млрд;
  • Січень – квітень 2026 року: близько  €1,6 млрд.

Пікові показники фінансування та оголошення наймасштабніших контрактів припали на початок весни цього року. Головним драйвером виступила Велика Британія, яка задекларувала передачу ЗСУ щонайменше 120 тис. безпілотників різного типу й призначення – це найбільша одноразова партія БПЛА за весь час ведення повномасштабної війни.

Паралельно з цим потужні фінансові вливання здійснили інші ключові гравці європейської коаліції:

  • Німеччина та Норвегія: виділили приблизно по  €500 млн кожна безпосередньо на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів.
  • Нідерланди: спрямували на цей напрям близько  €250 млн.

Аналітики IfW Kiel окремо відзначають важливий маркер: такі великі контрибутори, як Берлін та Амстердам, усе частіше відмовляються від закупівель на власних внутрішніх ринках і натомість напряму інвестують кошти в українські приватні та державні оборонні підприємства, суттєво прискорюючи логістику.

Попри безпрецедентну мілітарну активність у сфері високих технологій, загальна динаміка виділення фінансової та гуманітарної допомоги Україні в перші чотири місяці 2026 року продемонструвала певне сповільнення. Головна причина – бюрократичні затримки з погодженням та виділенням чергових траншів фінансування з боку Європейського Союзу.

Проте окремі країни компенсували це потужними двосторонніми пакетами у березні та квітні:

Військові асигнування країн за два місяці:

  • Німеччина: виділила рекордні  €4,2 млрд, де левова частина коштів пішла на посилення протиповітряної оборони та дрони.
  • Велика Британія: надала пакет на  €1,3 млрд.
  • Норвегія: закрила оборонні потреби України ще на  €600 млн.

Водночас найбільший пакет суто фінансової підтримки (макрофінансової допомоги) за цей період надійшов не з європейського континенту, а з Азії. Головним фінансовим донором стала Японія, яка перерахувала Україні  €1,1 млрд. Цей капітал було виділено в рамках другого траншу кредитного механізму ERA, який повністю забезпечується та фінансується за рахунок відсотків від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, як зупинити російські дрони, що непоміченими летять через Чорне море до Одеси? Це питання змусило колишнього командира американського підводного човна заснувати компанію та почати будувати для України морський щит із роїв автономних катерів. 

Читайте також:

Теги: дрон Європа інвестиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Сирський під час наради, 4 червня 2026 рік
Сирський розкрив плани ворога про збільшення реактивних безпілотників
Сьогодні, 11:38
Наслідки ворожих прильотів у Дніпрі, 2 червня 2026 рік
Росія била по Дніпру касетними боєприпасами. Філатов назвав причину дій ворога
2 червня, 12:13
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
17 травня, 05:32
РФ почала захищати атомні субмарини сітками за 7400 км від України
Росія почала ховати атомні підводні човни від дронів
14 травня, 11:29
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку
Міністр оборони Латвії пішов у відставку після інцидентів з українськими дронами
10 травня, 21:36
Українські військові вперше перехопили нові російські дрони-носії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
8 травня, 14:07
У Волгограді обмежили відвідування масових заходів на травневі свята
Ні візочків, ні собак: Волгоград запроваджує жорсткі заборони на святкові вихідні
6 травня, 08:23
Створення Альянсу стало відповіддю на неодноразові порушення повітряного простору ЄС російськими дронами
Європа будує «армію роботів» разом з Україною: що принесе новий Альянс дронів
5 травня, 14:45
У гравці «Локомотива» виникли проблеми через атаки дронів
Визначення фіналіста чемпіонату РФ з хокею перебуває під загрозою зриву через атаку дронів
5 травня, 13:26

Економіка

Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони
Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони
Оцифрування трудових книжок після 10 червня: Пенсійний фонд розповів про обмеження
Оцифрування трудових книжок після 10 червня: Пенсійний фонд розповів про обмеження
Європейський банк погіршив економічний прогноз для України: в чому причина
Європейський банк погіршив економічний прогноз для України: в чому причина
Гроші за непридатне житло: Рада розгляне законопроєкт для тисяч переселенців
Гроші за непридатне житло: Рада розгляне законопроєкт для тисяч переселенців
Курс валют 3 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 3 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим
Фінляндія заморозила мільйони євро РФ через Крим

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Сьогодні, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua