Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони

Європейські донори зараз заходять у фінансування та виробництво дронів у великих масштабах

За перші чотири місяці 2026 року європейські донори спрямували кошти на закупівлю та виробництво дронів для Сил оборони

Близько €1,6 млрд європейські країни направили з початку року в Україну на закупівлю та виробництво дронів. Цей показник уже перевищив сумарні обсяги «дронових» асигнувань за весь минулий рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані аналітичного центру Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

Експерти інституту наголошують, що роль безпілотних систем у загальній структурі європейських військових пакетів стала домінуючою. Оприлюднені цифри відображають виключно підтверджені двосторонні контракти, тому реальний обсяг фінансування цієї сфери є значно вищим. Керівник проєкту Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш підкреслив, що характер військової допомоги зазнав якісних трансформацій. Європейський оборонний сектор тепер не просто передає залежані запаси зі складів, а масово інвестує у спільне високотехнологічне виробництво з українськими компаніями.

Динаміка зростання військової допомоги у вигляді безпілотників у реальному вираженні виглядає так:

2022 рік: €400 млн;

2024 рік: €1 млрд;

2025 рік: €1,2 млрд;

Січень – квітень 2026 року: близько €1,6 млрд.

Пікові показники фінансування та оголошення наймасштабніших контрактів припали на початок весни цього року. Головним драйвером виступила Велика Британія, яка задекларувала передачу ЗСУ щонайменше 120 тис. безпілотників різного типу й призначення – це найбільша одноразова партія БПЛА за весь час ведення повномасштабної війни.

Паралельно з цим потужні фінансові вливання здійснили інші ключові гравці європейської коаліції:

Німеччина та Норвегія: виділили приблизно по €500 млн кожна безпосередньо на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів.

Нідерланди: спрямували на цей напрям близько €250 млн.

Аналітики IfW Kiel окремо відзначають важливий маркер: такі великі контрибутори, як Берлін та Амстердам, усе частіше відмовляються від закупівель на власних внутрішніх ринках і натомість напряму інвестують кошти в українські приватні та державні оборонні підприємства, суттєво прискорюючи логістику.

Попри безпрецедентну мілітарну активність у сфері високих технологій, загальна динаміка виділення фінансової та гуманітарної допомоги Україні в перші чотири місяці 2026 року продемонструвала певне сповільнення. Головна причина – бюрократичні затримки з погодженням та виділенням чергових траншів фінансування з боку Європейського Союзу.

Проте окремі країни компенсували це потужними двосторонніми пакетами у березні та квітні:

Військові асигнування країн за два місяці:

Німеччина: виділила рекордні €4,2 млрд, де левова частина коштів пішла на посилення протиповітряної оборони та дрони.

Велика Британія: надала пакет на €1,3 млрд.

Норвегія: закрила оборонні потреби України ще на €600 млн.

Водночас найбільший пакет суто фінансової підтримки (макрофінансової допомоги) за цей період надійшов не з європейського континенту, а з Азії. Головним фінансовим донором стала Японія, яка перерахувала Україні €1,1 млрд. Цей капітал було виділено в рамках другого траншу кредитного механізму ERA, який повністю забезпечується та фінансується за рахунок відсотків від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо, як зупинити російські дрони, що непоміченими летять через Чорне море до Одеси? Це питання змусило колишнього командира американського підводного човна заснувати компанію та почати будувати для України морський щит із роїв автономних катерів.