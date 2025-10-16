В Україні змінився ринок праці: які «чоловічі» професії опановують жінки

В Україні розвивається програма «Ваучер на навчання», яка відкриває широкі можливості для професійного зростання

Цього року стартувала програма для жінок, які можуть опанувати професії, що раніше вважалися «чоловічими». Це сталося у зв’язку із мобілізацією в Україні, внаслідок чого ринок праці змінився. У попиті серед спеціальностей ‒ верстатниці деревообробних верстатів, машиністки помпових установок, водійки, операторки котелень та трактористки. Про це розповіла директорка Служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

«Ми опитали роботодавців, на що є попит і на які умовно «чоловічі» професії вони готові брати жінок. На основі цього сформована 31 робітнича спеціальність. Роботодавець подає заявку і ми навчаємо жінку за конкретним напрямком. Вже надійшло понад 450 заяв від бізнесу на навчання майже 900 жінок, третина з них – вже працевлаштовані», ‒ зазначає Жовтяк.

Вона наголосила: перевага програми – на ній можуть навчатись жінки без освіти, бо за іншими програмами вона необхідна. Тут в лідерах серед спеціальностей, крім верстатниць, ще операторки котелень, трактористки. Директорка Служби зайнятості зауважує, роботодавці готові чекати 3-4 місяці, поки майбутній працівник навчається. Все задля того, аби отримати кваліфікованого робітник спеціаліста.

Загалом у 2025 році Державна Служба зайнятості активно допомагає українцям змінити професію або підвищити кваліфікацію. Програми включають короткотермінові курси, навчання у професійно-технічних закладах та ваучери на навчання до півтора року. Це дозволяє освоїти затребувані професії ветеранам, ВПО та жінкам і працевлаштуватися.

«Допомогу по безробіттю під час воєнного стану надають протягом 3 місяців, а для людей передпенсійного віку – протягом року. Мінімальна сума допомоги для застрахованих осіб складає 3,6 тисячі гривень, максимальна – 8 тисяч. Тобто людина приходить до нас, реєструється, отримує статус безробітного і починає отримувати виплати», ‒ каже директора Служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Служба зайнятості також пропонує навчання за затребуваними спеціальностями. Аби забезпечити роботодавця кваліфікованими працівниками якнайшвидше, існують центри професійно-технічної освіти. Під час навчання Служба сплачує людям проїзд та проживання, яка дорівнює 10 прожитковим мінімумам. Юлія Жовтяк відзначає, що особлива увага зараз приділяється ветеранам та ветеранкам без обмежень.

Програма «Ваучер на навчання» відкриває українцям широкі можливості для професійного зростання незалежно від віку. Вона доступна для людей 45+, ветеранів і ветеранок, людей з інвалідністю, переселенців, людей звільнених з полону, та тих, хто отримав поранення під час війни. Навчання триває до півтора року, залежно від спеціальності. Після цього людина отримує диплом або сертифікат держзразка. Попит на цю програму значно виріс після 2022 року.

«У нас дуже виросли показники: до 2022-го ми на всю країну видавали 1 тисячу ваучерів на рік, зараз вже 25 тис., торік було 23 тис. З них переважна більшість – людям за 45 років, їх спочатку року навчалося майже 17 тис., на другому місці ВПО – понад 5 тис., далі – люди з інвалідністю і ветерани – 1,5 тис. та понад 800 людей інших категорій. Люди з ваучером можуть вибрати одну із 156 спеціальностей», ‒ розповідає Юлія Жовтяк.

Варто додати, що Служба зайнятості постійно запроваджує нові можливості для українців. Так, нещодавно запустили новий сервіс «Тренди ринку праці». Онлайн можна знайти свіжі дані про зарплати, вакансії та зайнятість.

Раніше повідомлялося, про те, кого роботодавці найчастіше шукають на роботу восени. Так, кількість вакансій зросла у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботу за кордон.

Нагадаємо, раніше Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні. Серед них – продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар та інші.