Реформа управління відходами створила правову колізію: бізнес просить підтримки в уряду

У Мінекономіки обговорили проблему дозволів на оброблення відходів: реформа створила правову колізію

Реформа управління відходами в Україні призвела до правової колізії для підприємств видобувної галузі: бізнес зобов’язали отримувати дозволи, але механізм їх оперативного оформлення – відсутній. Про це заявили під час наради у Міністерство економіки України.

За словами виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак, після змін у регулюванні відходи видобувної промисловості спочатку виключили з-під дії порядку, а згодом повернули, але без перехідного періоду.

З 16 грудня 2025 року підприємства опинилися в ситуації, коли вони зобов’язані отримати дозволи, але не мають фізичної можливості зробити це вчасно. Це створює ризики штрафів, зупинки операцій та блокування роботи окремих сегментів галузі.

«Ми маємо ситуацію, коли бізнес не уникає регулювання – він просто фізично не встигає за ним», – наголосила Оринчак.

Асоціація запропонувала два варіанти вирішення: тимчасово виключити відходи видобувної промисловості з дії чинного порядку, доки не буде ухвалено спеціальний закон, або запровадити перехідний період щонайменше на півтора року без застосування санкцій.

Також під час зустрічі у Мінекономіки учасники обговорили необхідність збереження балансу між екологічною реформою та стабільною роботою галузі, яка залишається критичною для економіки України в умовах війни.