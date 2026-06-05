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У 2025 році промисловість забезпечила найбільше податків до держбюджету – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У 2025 році промисловість забезпечила найбільше податків до держбюджету – ЗМІ
Війна створила для українських виробників нові виклики
фото: depositphotos.com

Попри втрату важливих активів, промисловість очолила топ найбільших платників податків

Попри втрату частини виробничих потужностей через війну, українська промисловість залишається одним із ключових секторів економіки. Вона забезпечує значну частину валютних надходжень, формує найбільші податкові платежі до бюджету та залишається головним джерелом інвестицій в країні. Збереження промислового потенціалу сьогодні є не лише економічним, а й безпековим завданням, пише видання Hromadske. 

За даними Державної податкової служби, у 2025 році переробна промисловість забезпечила 17,9% усіх податкових надходжень до державного бюджету, що стало найбільшим показником серед усіх секторів економіки.

Крім того, промисловість залишається найбільшим інвестором в українську економіку: торік підприємства галузі спрямували на капітальні інвестиції 259,1 млрд грн, або майже 39% від загального обсягу інвестицій в країні. Понад 70% цих коштів становили власні ресурси компаній.

Важливим є також соціальний аспект, вказує видання: промислові підприємства створюють високооплачувані робочі місця та забезпечують стабільні податкові надходження до місцевих бюджетів. За даними Держстату, у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата у металургії становила майже 33 тис. грн, що суттєво перевищує показники багатьох інших секторів економіки.

Фахівці наголошують, що сьогодні промисловість є не лише джерелом економічного розвитку, а й важливою складовою національної безпеки. Саме вона забезпечує валютні надходження, фінансує бюджети різних рівнів, підтримує зайнятість населення та формує ресурсну базу для післявоєнного відновлення країни. Збереження промислового потенціалу України дедалі більше розглядається як одна з ключових умов економічної стійкості держави в умовах війни та майбутньої відбудови.

До початку повномасштабного вторгнення Україна входила до числа провідних виробників сталі у світі. Українська металопродукція постачалася на десятки ринків, від Європи до Латинської Америки, а вітчизняні підприємства активно модернізували виробництво та збільшували випуск продукції з високою доданою вартістю.

Після втрати маріупольських комбінатів «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча виробництво сталі в країні скоротилося майже втричі. Але навіть за таких умов промисловість залишається одним із головних драйверів економіки.

Особливу роль галузь відіграє у формуванні експортних доходів держави. Якщо традиційно головну увагу привертає аграрний сектор, то металургія, машинобудування, виробництво обладнання та інші промислові напрямки забезпечують значну частину валютної виручки. Саме експорт промислової продукції підтримує платіжний баланс країни, стабільність гривні та фінансування державних видатків, зокрема оборонних.

Війна створила для українських виробників нові виклики: через воєнні ризики покупці нерідко вимагають додаткових знижок на українську продукцію, закладаючи ризики можливих перебоїв із поставками. Попри це, українські підприємства продовжують виконувати контракти навіть в умовах атак на енергетичну інфраструктуру та складної логістики.

Окремим викликом для галузі став запуск у Європейському Союзі механізму транскордонного вуглецевого коригування CBAM. Нові правила передбачають додаткові витрати для експортерів сталі, чавуну, цементу та іншої енергоємної продукції. За оцінками GMK Center, потенційні втрати українських експортерів від дії CBAM у 2026–2030 роках можуть сягнути $4,7 млрд, а бюджети різних рівнів ризикують недоотримати близько $1,3 млрд.

Як відомо, за п'ять років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій та вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

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Теги: інвестиції бюджет промисловість фінансування металургія

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