Мінфін продав облігацій на 6,5 млрд грн

Кошти від продажу облігацій надійдуть до бюджету

Мінфін запропонував інвесторам п’ять випусків гривневих облігацій внутрішньої державної позики

На аукціонах 23 березня Міністерство фінансів залучило до бюджету 6,453 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні.

Мінфін запропонував інвесторам п’ять випусків гривневих ОВДП із терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5 роки, 2 та 3 роки.

Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,59% (-44 б.п.). Задоволені 16 з 24 заявок, від їх продажу отримано 553,725 млн грн.

На річні облігації з дохідністю 10,75% (+1 б.п.) задоволені 40 з 42 заявок. Від їх продажу залучено найбільшу суму – 4,699 млрд грн.

Середньозважена дохідність 1,5-річних ОВДП склала 11,1% (+2 б.п.), що дозволило задовольнити 12 з 13 заявок та отримати 1,121 млрд грн.

Від продажу 2-річних паперів із дохідністю 11,7% (-10 б.п.), на які задоволені всі 11 заявок, залучено 47,52 млн грн.

Попит на 3-річні ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,05% дозволив задовольнити всі 7 заявок і отримати 31,786 млн грн.

За підсумками аукціонів до бюджету залучено 6,453 млрд грн.

Результати аукціонів ОВДП 23 березня

16 березня Мінфін залучив до бюджету 14,3 млрд грн від розміщення ОВДП у гривні та доларах.

2 березня на аукціонах Міністерство фінансів залучило до бюджету 11,499 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у гривні та доларах.

Джерело: finclub.net