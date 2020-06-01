Мінфін заявив про виконання держбюджету у травні на 100%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом за підсумками січня-травня загальний фонд державного бюджету в цілому виконаний на 88,4%

У травні 2020 року до бюджету надійшло 63,9 млрд грн, таким чином розпис виконано на 100%

До Державного бюджету у травні 2020 року надійшло 63,9 млрд грн, таким чином розпис виконано на 100%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на Державну казначейську службу.

За даними пресслужби, з урахуванням невиконання розпису доходів у січні-квітні 2020 року (86,1%), загалом за підсумками січня-травня державний бюджет в цілому виконаний на 88,4%.

У Мінфіні зазначили наступне:

розпис щодо податку та збору на доходи фізичних осіб перевиконано на 0,1 млрд грн,

показник щодо рентної плати за користування надрами виконаний на 114,7%, перевиконання склало 0,3 млрд грн,

розпис щодо акцизного податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, в основному за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів,

на 99,8% виконаний розпис щодо податку на додану вартість, недонадходження склали 0,1 млрд грн,

0,5 млрд грн склало недовиконання щодо податку на прибуток підприємств, розпис виконано на 97,2%.

Нагадаємо, бюджет у січні- березні недоотримав 45 млрд гривень.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.