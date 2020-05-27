Держбюджет за три місяці недоотримав 45 млрд гривень



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Держбюджет за три місяці недоотримав 45 млрд гривень

За січень-березень 2020 року бюджет недоотримав 14% запланованих надходжень до загального фонду

За I квартал нинішнього року державний бюджет України недоотримав 45 млрд гривень запланованих надходжень до загального фонду, з яких 27 млрд - митні і податкові платежі.

Такі дані оприлюднив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на своїй сторінці в Facebook.

«За січень-березень 2020 року бюджет недоотримав 14% запланованих надходжень до загального фонду. Це 45 млрд гривень, з яких 27 млрд гривень митних і податкових платежів і 17 млрд гривень зовнішніх запозичень», – написав Пацкан.

Він вказав, що в результаті скорочення імпорту товарів і послуг в бюджет не надійшло 9,5 млрд гривень ПДВ. Різниця між прогнозними і фактичним курсом гривні привела до недоотримання 6,7 млрд гривень доходів.

В результаті витрат бюджету було здійснено на 28,3 млрд грн (11%) менше, ніж заплановано.

Пацкан вказав, що освіта, медицина, будівництво спортивних об’єктів не отримали 1,1 млрд гривень через прорахунки при підготовці держбюджету на 2020 рік.

«У першому кварталі 2020 року видатки загального фонду державного бюджету виконувалися гірше за останні п’ять років», – резюмував Пацкан.

Нагадаємо, держбюджет України у березні недоотримав понад 10% із запланованих доходів