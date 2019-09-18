Міністр соцполітики заспокоїла отримувачів субсидії



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«Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій», - підкреслила Соколовська

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що число отримувачів субсидії у новому опалювальному сезоні не зменшиться.

Про це вона написала у Facebook.

«Після оприлюднення проєкту бюджету на 2020 рік у ЗМІ поширюється інформація про зменшення видатків на субсидії, що призведе до скорочення кількості одержувачів. За повідомленнями медіа, їхня чисельність зменшиться на 10%. Хочу запевнити, що ця інформація не відповідає дійсності і є результатом неправильної інтерпретації фактів. Скорочення видатків не призведе до скорочення одержувачів», - заявила міністр.

Більше того, як зауважила Соколовська, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і наразі у держбюджеті на них заплановано близько 47 млрд грн, яких достатньо.

«Тобто, фактично ніякого «скорочення» немає. Влада не збирається відмовляти отримувачам субсидій. У проекті Бюджету на 2020 рік закладено 47 628,6 млн грн на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплатою комунальних послуг», - повідомила Соколовська.

Як відомо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2020 рік передбачив 47,6 млрд грн на виплату субсидій.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.