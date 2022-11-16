Мін’юст подає позов про стягнення в дохід держави активів Януковича

Йдеться про нерухомість, транспорт та корпоративні права експрезидента

Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду України про стягнення в дохід держави активів президента-втікача України Віктора Януковича. Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.

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Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра заявила, що йдеться про нерухомість, транспорт та корпоративні права експрезидента.

«Було проведено клопітку роботу, щоб виявити нерухоме майно, транспортні засоби, корпоративні права, які прямо чи опосередковано належать Віктору Януковичу, та зібрати достатню і беззаперечну інформацію, яка стала підставою для звернення до суду з заявою про застосування санкцій щодо стягнення в дохід держави знайдених активів. Тепер усі зусилля спрямовані на забезпечення належного представництва держави у суді та на результат, за яким на активи Віктора Януковича буде звернено стягнення», – пояснила посадовиця.

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Мудра запевнила, що міністерство працюватиме й надалі для стягнення активів Януковича та інших осіб, які пов’язані з Росією або підтримують російську агресію проти України. «Кожного дня, крок за кроком, Мін’юст здійснює все, максимально можливе, для того, щоб віднайти докази, інформацію про майно прибічників російської влади, російських олігархів, пропагандистів – усіх, хто сприяв і продовжує підтримувати збройну агресію РФ на території України, хто фінансував руйнування наших будинків і вбивства українців. Вони повинні заплатити за все це своїм майном», – наголосила заступниця міністра юстиції.

Нагадаємо, уряд України 2 вересня ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських ексчиновників та бізнесменів. Серед них колишній президент Віктор Янукович.