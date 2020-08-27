Держборг у липні збільшився до 2,35 трлн грн



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Частка зобов'язань у доларах у загальній структурі держборгу за підсумками липня зросла до 37,73% - Мінфін

З початку 2020 року сукупний держборг України зріс на 0,8% у доларовому еквіваленті та на 9,96% у гривневому

Сукупний державний борг України в липні 2020 року в гривневому еквіваленті зріс на 3,8% до 2,355 трлн грн, а в іноземній валюті - на 0,04%, до $85,05 млрд.

За даними Міністерства фінансів, прямий держборг у липні цього року в доларовому еквіваленті впав на 0,23% - до $74,84 млрд, у гривневому - зріс на 3,49% до 2,072 трлн грн.

Зокрема зовнішній прямий борг у доларах збільшився на 2,75% до $43,12 млрд, а в гривні - на 6,61%, до 1,193 трлн грн.

Гарантований державою борг у липні збільшився на 5,98% до 282,55 млрд грн, у доларах - на 2,14%, до $10,2 млрд, зокрема зовнішній - на 6,72% до 260,87 млрд грн, у доларах - на 2,84%, до $9,42 млрд.

З початку 2020 року сукупний держборг України зріс на 0,8% у доларовому еквіваленті та на 9,96% у гривневому.

Частка зобов'язань у доларах у загальній структурі держборгу за підсумками липня зросла до 37,73%, в СПЗ - до 15,45%, тоді як в євро скоротилася до 12,95%, у гривні - до 33,19%.

У червні державний борг України зріс на 2,7% у гривні та на 3,5% у доларовому еквіваленті.

У травні державний борг України в гривневому еквіваленті зріс на 0,59% до 2,209 трлн грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,83% до $82,12 млрд.

Нагадаємо, Мінфін повідомив, що зростання «мінімалки» прискорить інфляцію.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 серпня підтримала президентський проєкт закону № 3963 про підвищення заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».