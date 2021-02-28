На Банковій розказали, як треба торгувати з агресивною Росією
Росіяни наш третій зовнішньо-торгівельний партнер за підсумками 2020 року
Радник Єрмака: «Нам, як країні, насправді потрібно навчитися заробляти гроші»
Вибудовувати економічні стосунки з Росією, у якої ми нині купуємо електроенергію та картоплю, слід дуже диференційовано, а саме – розвивати ті галузі, в яких ми маємо вплив на наших сусідів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.
«Треба, аби з нами рахувалися, незалежно від того, які йдуть розмови між Європою, Китаєм, Росією. Аби всі ці сторони сприймали нас як суб’єкта та дослухалися до нас. Щодо торгівлі з Росією, то треба диверсифікувати ті галузі, в яких ми залежимо від неї, як з газом. Ті галузі, де навпаки ми можемо використовувати певний економічний вплив на наших сусідів, потрібно розвивати та до цього дуже стратегічно ставитися», – зазначив радник Банкової.
Милованов також наголошує, що економіка – це одна із сфер безпеки. «Нам, як країні, насправді потрібно навчитися заробляти гроші. Економіка є питанням національної безпеки не в плані виживання, а для того, щоб українці могли якось вирішувати свою долю самостійно. Ми маємо приїжджати до тих самих ОАЕ і казати: дивіться у нас є такі технології, вони вам потрібні, ми можемо забезпечити вам продовольчу безпеку, яка вам потрібна», – заявив ексміністр.
Нагадаємо, товарообіг України за січень-вересень 2020 року склав $73,1 млрд, що на 8,85% менше, ніж за дев’ять місяців 2019 року ($80,2 млрд). За підсумками січня-серпня негативне сальдо становило $2,4 млрд. Найбільше імпортували товарів з Китаю – $5,8 млрд, Німеччини – $3,7 млрд і Росії – $3,4 млрд.
Експортували найбільше до Китаю – на $4,8 млрд, Польщі – на $2,3 млрд, Росії – $2 млрд.
Трійку найбільш експортованих з України товарів складають: зернові – на $6,8 млрд, чорні метали – на $5,8 млрд, соняшникова олія – на $4 млрд.
Найбільше імпортували до України: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $5,7 млрд, машини, обладнання і механічні пристрої – $4,3 млрд, засоби наземного транспорту – $3,8 млрд.
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