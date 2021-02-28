На Банковій розказали, як треба торгувати з агресивною Росією

Радник Єрмака: «Нам, як країні, насправді потрібно навчитися заробляти гроші»

Вибудовувати економічні стосунки з Росією, у якої ми нині купуємо електроенергію та картоплю, слід дуже диференційовано, а саме – розвивати ті галузі, в яких ми маємо вплив на наших сусідів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Тимофій Милованов, ексміністр економіки та аграрної політики.

«Треба, аби з нами рахувалися, незалежно від того, які йдуть розмови між Європою, Китаєм, Росією. Аби всі ці сторони сприймали нас як суб’єкта та дослухалися до нас. Щодо торгівлі з Росією, то треба диверсифікувати ті галузі, в яких ми залежимо від неї, як з газом. Ті галузі, де навпаки ми можемо використовувати певний економічний вплив на наших сусідів, потрібно розвивати та до цього дуже стратегічно ставитися», – зазначив радник Банкової.

Милованов також наголошує, що економіка – це одна із сфер безпеки. «Нам, як країні, насправді потрібно навчитися заробляти гроші. Економіка є питанням національної безпеки не в плані виживання, а для того, щоб українці могли якось вирішувати свою долю самостійно. Ми маємо приїжджати до тих самих ОАЕ і казати: дивіться у нас є такі технології, вони вам потрібні, ми можемо забезпечити вам продовольчу безпеку, яка вам потрібна», – заявив ексміністр.