На Прикарпатті понад 30 тис. споживачам газу зараховано 48 млн грн зекономленої субсидії



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Кошти підуть на оплату майбутніх платежів за газ чи на оплату існуючої заборгованості

В серпні ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» отримало із держбюджету 48 млн грн, які вже зараховані на особові рахунки понад 30 тис. клієнтів. Це суми, які не були використані споживачами субсидій минулого опалювального сезону.

Згідно з вимогою Кабміну, весною ці кошти були повернуті держбюджету. Але після змін в законодавстві, коли 19 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 595 «Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії», «Івано-Франківськгаз Збут» повторно здійснив розрахунок невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газопостачання.

«Зекономлена сума субсидій не є монетизованою. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони зараховані на особові рахунки клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ чи на оплату існуючої заборгованості», - пояснює провідний фахівець з розрахунків ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Леся Хараїм.

Суму зекономленої субсидії, яка вже зарахована на особистий рахунок, споживачі зможуть побачити в рахунках за липень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua уже можуть ознайомитись з оновленим балансом свого рахунку.

Постачальна компанія також нагадує субсидентам, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається. Аби уникнути непорозумінь та неприємностей, споживачі мають вчасно оплачувати рахунки або укласти договір реструктуризації.