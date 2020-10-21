На Сумщині більше 20 тис. боржників за послуги розподілу газу можуть залишитись без субсидій



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Своєчасна оплата за доставку газу — це гарант безпеки й комфорту в сезон низьких температур

У Сумській області заборгували за послугу розподілу газу 21,1 тис домогосподарств – споживачів пільгових категорій. Це ставить під загрозу отримання житлової субсидії недобросовісними споживачами по закінченню карантину. АТ «Сумигаз» передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки клієнтів, у яких наявна заборгованість більше трьох місяців.

«Послуга розподілу газу полягає насамперед у тому, що кожен має на своєму газовому устаткуванні належний тиск для регулярної роботи усіх приладів. Отже, коли ми говоримо «плата за доставку», то йдеться про безпечне та безперебійне газопостачання для всіх споживачів, де задіяний комплекс мереж та регулюючого устаткування. На сьогодні в області обслуговується майже 10 тисяч кілометрів розподільних газопроводів, через які газ доставляється понад 380 тисячам клієнтів компанії», — відзначають у «Сумигаз».

У зв’язку з пандемією до недобросовісних споживачів не застосовуються санкції за прострочення оплати, однак, немає мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. Тож клієнти можуть не лише позбавитись пільг, а й понести додаткові фінансові витрати.

«Заборгованість субсидіантів ніхто не скасує й не списує. А заборгованість, яка утворюється, все одно підлягає оплаті одержувачем субсидій. Наприклад, в травні не призначали субсидію на наступні 12 місяців тим, в кого була заборгованість більше трьох місяців», - наголошує заступниця директора департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Людмила Мусіяка.

АТ «Сумигаз» просить клієнтів дотримуватись платіжної дисципліни, оскільки своєчасна оплата за доставку газу — це гарант безпеки й комфорту в сезон низьких температур.

Нагадуємо, що сплатити за доставку газу можна онлайн за допомогою сервісів 104.ua. Одні з найпопулярніших серед споживачів газу – вайбер і телеграм-боти 7104ua. З їхньою допомогою можна передавати показники лічильників газу та переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів сплат, завантажувати квитанції та сплачувати за розподіл газу.