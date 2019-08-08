На Вінниччині 30 тисячам споживачів газу повернуть 12 млн грн зекономлених субсидій



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За наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн і більше житлова субсидія на наступний період не призначається

До кінця серпня ТОВ «Вінницягаз Збут» очікує отримати із держбюджету 12,16 млн грн, які будуть зараховані на особові рахунки 30 тисяч клієнтів. Це суми не використаних споживачами субсидій в минулий опалювальний період, які раніше були повернуті до держбюджету. Після зміни законодавства та перерахунку держава повертає ці кошти на особові рахунки споживачів газу Вінниччини. Вони зможуть використати зекономлені субсидії для наступних розрахунків за газ. Кошти будуть спрямовані ТОВ «Вінницягаз Збут» для відшкодування витрат на оплату спожитого газу.

Нагадаємо, по закінченню опалювального сезону, в червні поточного року, підприємством були повернені до державного бюджету понад 28 млн грн невикористаних субсидій. Постановою КМУ № 595 від 26 червня 2019 р. внесені зміни до Урядової постанови від 23.08.2016 р. № 534 «Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг». У зв’язку з цим «Вінницягаз Збут» на 1 серпня здійснено перерахунок 30 тисячам одержувачів субсидії на загальну суму 12,16 млн грн. Повернення цих коштів з державного бюджету на особові рахунки споживачів газу компанія очікує на кінець серпня поточного року.

«Отримані кошти будуть враховані в подальших розрахунках субсидіантів. При наявності заборгованості у споживача за період надання державної допомоги – в рахунок погашення боргу», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Компанія нагадує, що за наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 грн і більше житлова субсидія на наступний період не призначається. Аби уникнути непорозумінь та неприємностей, споживачі мають не допускати боргів або, за погодженням із «Вінницягаз Збут», укласти договір реструктуризації. Субсидіантам, які не мають боргів за житлово-комунальні послуги, субсидія на наступний період призначається без подання нових заяв та декларацій.