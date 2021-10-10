Зеленський став на рейки Антимайдану, – Порошенко

Порошенко наголосив, що команда Зеленського за 2,5 роки стала на рейки Антимайдану та намагається відволікти увагу суспільства від своїх злочинів

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко подякував громадським активістам, ветеранам війни проти російської агресії, всім небайдужим, хто виступив проти проплачених владою «тітушок». Про це повідомила пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що команда Зеленського за 2,5 роки стала на рейки Антимайдану і намагається відволікти увагу суспільства від своїх злочинів.

«Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004–2005, 2013 і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані», – нагадав Порошенко.

«Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе», – обурився Порошенко.

«От він віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається «димова завіса», – переконаний п’ятий президент.

«Зеленський обгрунтовано підозрюється в тому, що він бере участь у відмиванні грошей Коломойського, який 5,5 мільярдів вкрав в українців, пропускаючи їх через свою структуру, не декларує і разом з ним краде», – зауважив Порошенко.

Українське суспільство потребує правди – наголошує Порошенко. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців.

«А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що? І що ти продав? Душу? Чи він тебе купив? Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив», – говорить лідер «Європейської Солідарності».

«Вони намагаються ховатися по злочинам «Вагнера». Ми могли б надати в Гаагу переконливі докази злочину Путіна. А він замість цього подзвонив і здав Путіну. Бо або він, або його підлеглий дуже міцно дружить з Путіним, або з Козаком, або з Сурковим. І навіть не пояснили це суспільству, навпаки – 14 місяців брехали. То «операції не було», то «була не українська операція». То була «українська, але не їхня». А вони просто здали Україну», – наголошує Порошенко.

«Ми з завтрашнього дня вимагаємо відповіді від Зеленського і його банди про злочини, які вони скоїли. І саме це їх налякало», – переконаний Петро Порошенко.

«Це не просто зіткнення двох всесвітів. Це означає, що вони приречені», – говорить п’ятий президент.

«Наш шлях – точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях – точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, біля дому п'ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі, начебто для протесту. Про це повідомили на своїх сторінках у Facebook колишній радник президента Порошенка, а нині член «Європейської Солідарністі» Юрій Бірюков та Олександр Погребиський.

Як зазначає Бірюков, так званих мітингувальників намагалися зібрати ще у п'ятницю, проте акцію перенесли на сьогодні. Як написав громадський діяч, за зібрання молодики можуть отримати до 600 грн за 3 години так званого протесту.