На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок після ремонту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В даний час в роботі Запорізької АЕС перебуває п’ять енергоблоків

Ремонт був розпочатий 7 березня

Запорізька атомна електростанція у ніч на неділю підключила до мережі енергоблок №4 після завершення середнього ремонту, який був розпочатий 7 березня.

Про це повідомляє прес-служба АЕС.

Зазначається, що підключення до мережі відбулось 1 червня 2019 року о 23:43. В даний час в роботі Запорізької АЕС перебуває п’ять енергоблоків. Енергоблок №2 й надалі знаходиться на плановому капітальному ремонті.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - повідомили на АЕС.

Раніше повідомлялося, що в енергоблоці Рівненської АЕС виявлено несправність.