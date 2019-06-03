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    Економіка та фінанси

    На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок після ремонту

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    В даний час в роботі Запорізької АЕС перебуває п&rsquo;ять енергоблоків - На Запорізькій АЕС достроково підключили енергоблок після ремонту
    В даний час в роботі Запорізької АЕС перебуває п’ять енергоблоків

    Ремонт був розпочатий 7 березня

    Запорізька атомна електростанція у ніч на неділю підключила до мережі енергоблок №4 після завершення середнього ремонту, який був розпочатий 7 березня.

    Про це повідомляє прес-служба АЕС.

    Зазначається, що підключення до мережі відбулось 1 червня 2019 року о 23:43. В даний час в роботі Запорізької АЕС перебуває п’ять енергоблоків. Енергоблок №2 й надалі знаходиться на плановому капітальному ремонті.

    «Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає», - повідомили на АЕС.

    Раніше повідомлялося, що в енергоблоці Рівненської АЕС виявлено несправність.

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