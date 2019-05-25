В енергоблоці Рівненської АЕС виявлено несправність



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Енергоблок №3 Рівненської АЕС зупинено на ремонт

Енергоблок №3 Рівненської атомної електростанції відключено від мережі через виведення у плановий ремонт.

Про це повідомляє прес-центр РАЕС.

«25 травня 2019 року о 8:14 згідно із узгодженою заявкою через несправність у системі продувки першого контуру енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) відключено від мережі. Енергоблок зупинено з подальшим виведенням у середній планово-попереджувальний ремонт тривалістю 113 діб, до 14 вересня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 25 травня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1810 МВт. За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 66,3 млн кВт год електроенергії.

Зазначається, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, 29 квітня увечері сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільного пристрою на території Рівненської АЕС. Радіаційний фон був у межах норми, жертв і постраждалих немає.