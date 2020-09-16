НАБУ хоче виправдатися за розтрату коштів на безпідставну справу Роттердам+, — адвокат



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«У спробах домогтися скасування рішення САП про закриття справи, НАБУ вдається до відвертого порушення закону»

Національне антикорупційне бюро намагається оскаржити рішення прокуратури про закриття справи «Роттердам+», щоб виправдатися перед суспільством за 3,5 роки безперспективного розслідування і безпідставної витрати на нього бюджетних коштів.

Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«НАБУ роздувало цю справу 3,5 роки. А зараз, коли нарешті було встановлено, що складу злочину немає і формула законна, НАБУ просто так не може і не хоче сказати, що 3,5 роки вони не бачити всі ті докази, які надавала сторона захисту. Сказати, що 3,5 роки гроші платників податків використовувалися на зарплати НАБУ, на проведення експертиз, на отримання якихось довідок, висновків, рецензій», - зазначила Одинець.

Вона наголосила, що сторона захисту уже отримала від прокуратури постанову про закриття справи, в якій встановлено, що формула законна та обґрунтована, збитків жодних збитків не завдала.

За її словами, ніяких законних підстав для оскарження рішення прокуратури на сьогодні немає.

Адвокат зазначила, що у спробах домогтися скасування рішення САП про закриття справи, НАБУ вдається до відвертого порушення закону.

«Не дочекавшись рішення суду, детективи НАБУ, які не є стороною провадження, самостійно і ініціативно долучають до матеріалів справи 11 томів кримінального провадження, що є, на моє глибоке переконання, розголошенням таємниці слідства», - наголосила Одинець.

Нагадаємо, за оцінками ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка, витрати державного бюджету на роботу 15 детективів НАБУ та 7 прокурорів САП, задіяних в розслідування справи «Роттердам+», склали 96 млн грн.

28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів вини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.